Live TV

Foto Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un mort și 8 răniți. Reacții de la Kiev

Data publicării:
explozie in portul izmail de la dunare, pe malul ucrainean
Dronele rusești atacă în mod regulat porturile ucrainene de la Dunăre. Foto: Profimedia

Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, citați de Reuters. În ultimele săptămâni, Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene şi navele sub pavilion străin care navigau din acestea, după ce preşedintele Vladimir Putin a promis să izoleze Ucraina de ieşirea la mare, ca represalii pentru atacurile Kievului asupra petrolierelor din flota-fantomă care navigau spre Rusia.

Administraţia porturilor maritime din Ucraina a declarat că porturile atacate miercuri au fost Ciornomorsk şi Pivdenni, ambele artere-cheie de export pentru economia Ucrainei, bazată pe mărfuri.

„Acesta este încă un atac al unei ţări teroriste asupra infrastructurii portuare care contribuie la asigurarea securităţii alimentare globale”, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Moscova a atacat porturile maritime din regiunea Odesa de 96 de ori în 2025, a declarat miercuri autoritatea portuară ucraineană pentru Reuters, aproape triplu faţă de numărul de atacuri din 2024.

Instalaţiile portuare, clădirile administrative şi rezervoare care conţineau ulei vegetal au fost avariate în atacurile de miercuri, a declarat Kuleba, adăugând că porturile continuă să funcţioneze chiar şi în timp ce pagubele sunt în curs de a fi remediate.

Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene în decembrie, după ce Ucraina a efectuat atacuri asupra petrolierelor goale din „flota fantomă”, pe care Moscova le foloseşte pentru a transporta ţiţei către cumpărători, în ciuda sancţiunilor occidentale. Kievul încearcă de mult timp să reducă această sursă de venituri, care, potrivit acestuia, finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
2
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
5
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elbus
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru piloni coordonați de câte o națiune-lider. Care e rolul României
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic”
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
Scurgeri de ulei vegetal la Odesa. Foto Serhii Lysak Facebook
Scurgeri de ulei vegetal și păsări moarte găsite pe plajele din Odesa după un atac rusesc
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București...
profimedia-1063936290
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze...
intarzieri gara de nord
Gara de Nord: Întârzieri cu orele ale trenurilor, după o defecțiune...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina...
Ultimele știri
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România mare. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Șefa Colegiului Medicilor: La Spitalul din Buzău au fost consultați în 6 zile 1.562 de pacienţi de 3 medici, o presiune foarte mare
O femeie a căzut cu maşina în Jiu. Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce ascunde Templul Francmasoneriei din Oradea, locul care a dat naștere teoriilor conspirației. Români...
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Vin ninsorile şi în Bucureşti. Data la care va ninge în Capitală
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Fost consilier prezidențial, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Este o ipocrizie publică...
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...