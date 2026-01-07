Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, citați de Reuters. În ultimele săptămâni, Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene şi navele sub pavilion străin care navigau din acestea, după ce preşedintele Vladimir Putin a promis să izoleze Ucraina de ieşirea la mare, ca represalii pentru atacurile Kievului asupra petrolierelor din flota-fantomă care navigau spre Rusia.

Administraţia porturilor maritime din Ucraina a declarat că porturile atacate miercuri au fost Ciornomorsk şi Pivdenni, ambele artere-cheie de export pentru economia Ucrainei, bazată pe mărfuri.

„Acesta este încă un atac al unei ţări teroriste asupra infrastructurii portuare care contribuie la asigurarea securităţii alimentare globale”, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba.

Moscova a atacat porturile maritime din regiunea Odesa de 96 de ori în 2025, a declarat miercuri autoritatea portuară ucraineană pentru Reuters, aproape triplu faţă de numărul de atacuri din 2024.

Instalaţiile portuare, clădirile administrative şi rezervoare care conţineau ulei vegetal au fost avariate în atacurile de miercuri, a declarat Kuleba, adăugând că porturile continuă să funcţioneze chiar şi în timp ce pagubele sunt în curs de a fi remediate.

Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene în decembrie, după ce Ucraina a efectuat atacuri asupra petrolierelor goale din „flota fantomă”, pe care Moscova le foloseşte pentru a transporta ţiţei către cumpărători, în ciuda sancţiunilor occidentale. Kievul încearcă de mult timp să reducă această sursă de venituri, care, potrivit acestuia, finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

