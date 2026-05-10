Rusia a lansat online, de „Ziua Victoriei”, „Geran 5”, o nouă rachetă cu reacție. De fapt, un model low cost, copiat de la iranieni

În cadrul unei Zile a Victoriei în care nu a fost prezentat niciun echipament militar fizic în Piața Roșie, Rusia a lansat noua sa rachetă de croazieră „Geran-5” prin intermediul unei transmisiuni video. Potrivit Kyiv Post, racheta cu propulsie cu reacție este o alternativă „low-cost” inspirată de modelul iranian Karrar, având o încărcătură explozivă de 90 kg și o rază de acțiune de 1.000 km.

Analiștii avertizează că Geran-5, care utilizează o combinație de componente chinezești și occidentale, reprezintă o nouă amenințare pentru apărarea aeriană ucraineană datorită vitezei sale de 600 km/h și capacității sale de a transporta rachete aer-aer R-60 sau R-73 pentru a intercepta apărătorii.

Într-o abatere semnificativă de la tradiție, Rusia a utilizat o prezentare militară „virtuală” în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei din 9 mai pentru a lansa Geran-5, o nouă rachetă de croazieră cu propulsie cu reacție, a raportat Defence Express.

Parada din 2026 de la Moscova a fost remarcabil de lipsită de echipament militar real pe Piața Roșie, constând doar din unități de marș și o coloană de trupe nord-coreene. În schimb, au fost difuzate publicului imagini cu noua rachetă și lansatorul său de 80 de metri, filmate, se pare, la o bază de lansare din regiunea Orel.

Specificații tehnice și origini

Geran-5 reprezintă efortul Rusiei de a intra în categoria „rachetelor de croazieră cu cost redus”, o clasă de armament destinată producției în serie și atacurilor de saturație.

Propulsată de un motor cu reacție, racheta poate atinge viteze de aproximativ 600 km/h, semnificativ mai rapide decât variantele Shahed/Geran cu elice. Ea transportă o încărcătură explozivă de 90 kg și are o rază de acțiune de 1.000 km.

Analiștii de la Defense Express observă că Geran-5 prezintă o asemănare izbitoare cu racheta iraniană Karrar.

Urmând indiciile de proiectare iraniene, Geran-5 este produs în versiuni înarmate cu rachete aer-aer R-60 sau R-73, ceea ce îi permite să vizeze potențial interceptorii sau elicopterele ucrainene în timpul zborului.

Editor : Sebastian Eduard