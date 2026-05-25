Rusia închide aeroportul din Kaliningrad pentru prima dată de la începutul războiului

Aeroportul Khrabrovo din Kaliningrad. Foto: Profimedia

Pe aeroportul Khrabrovo din Kaliningrad au fost impuse restricții privind recepția și plecarea aeronavelor pentru prima dată de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, arată un comunicat al Rosaviatsia (Agenția Federală de Transport Aerian a Rusiei), citat de RBC-Ukraine.

„Restricțiile sunt necesare pentru a asigura siguranța zborului”, a declarat serviciul de presă al companiei, într-un mesaj pe Telegram.

Conform datelor aeroportuare, la ora locală 19:30, trei zboruri sunt întârziate la plecare (două din Sankt Petersburg și unul din Perm). Un zbor de la Nijni Novgorod la Kaliningrad este, de asemenea, întârziat.

Utilizatorii rețelelor sociale raportează, de asemenea, că zeci de zboruri sunt în prezent blocate în aer și nu pot ateriza pe aeroport.

Trebuie menționat că distanța de la Aeroportul Khrabrovo până la granița Ucrainei depășește 800 de kilometri.

La începutul lunii iunie, Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă. Restricțiile se vor aplica zborurilor la altitudini de până la 5.100 de metri. În același timp, Moscova a prevăzut mai multe excepții. Interdicția nu se va aplica zborurilor de pasageri regulate și charter care operează către și dinspre aeroporturi.

Recent, operațiunile de pe 13 aeroporturi din sudul Rusiei au fost suspendate după ce o dronă ar fi lovit clădirea unui serviciu de navigație aeriană din Rostov-pe-Don.

Rușii au declarat că a fost atacată clădirea administrativă a unei filiale a companiei Aeronautical Navigation of Southern Russia. Drept urmare, peste 80 de zboruri au fost întârziate sau anulate, iar cel puțin 14.000 de pasageri au rămas blocați în sălile de așteptare.

Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele

