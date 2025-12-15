Șeful diplomației de la Budapesta lansează un avertisment ce are o similitudine covârșitoare cu mesajele transmise de propaganda de la Kremlin. Péter Szijjártó susține că liderii UE vor o confruntare militară cu Federația Rusă.

„Liderii Uniunii Europene încearcă din nou să saboteze negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina și intenționează să implice întreaga Europă într-un război cu Rusia”. Avertismentul a fost lansat de ministrul afacerilor externe și al relațiilor economice externe al Ungariei, Péter Szijjártó, în drum spre reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor UE la Bruxelles.

El consideră că în prezent se întâmplă același lucru ca după negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul din 2022 și ca după întâlnirea dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, din Alaska, din 15 august 2025. „Europenii, oficialii de la Bruxelles, politicienii din Europa de Vest vor să saboteze negocierile de pace. Politicienii din Europa de Vest se angajează acum aproape deschis în provocări și vor să atragă întreaga Europă într-un război cu Rusia”, a declarat Szijjártó într-un mesaj video difuzat de canalul de televiziune M1.

El a menționat că Ungaria intenționează „să se țină departe de asta”. Ministrul de externe este pregătit pentru faptul că luni, la reuniunea Consiliului UE pentru afaceri externe de la Bruxelles, va fi „provocat în mod constant pentru a atrage într-un fel ungurii în război”. „Desigur, nu vom permite acest lucru”, a asigurat ministrul.

