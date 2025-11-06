Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol Volgograd din Rusia în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești.

Statul Major al Ucrainei a confirmat ulterior atacul într-o postare pe Facebook din 7 noiembrie, menționând că „capacitatea anuală de rafinare a acestei fabrici este de 15,7 milioane de tone (5,6% din totalul rafinării din Rusia)”.

„Au fost înregistrate explozii și incendii în zona țintei”, a adăugat acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Locuitorii din zonă au raportat pagubele, postând fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare care documentează activitatea apărării aeriene din regiune. Deși nu s-a observat imediat niciun incendiu, în cerul nopții s-au observat scântei de mare amploare în direcția rafinăriei de petrol.

O clădire rezidențială și mai multe case au fost avariate în urma atacului, a raportat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, adăugând că o persoană a fost ucisă.

„Un civil, un bărbat de 48 de ani, a murit în urma șrapnelelor provenite din bombardament”, a scris el într-o postare pe Telegram.

Bocharov a confirmat că un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială din districtul Krasnoarmeysky al regiunii Vologograd.

Volgogradul este situat la aproximativ 354 de kilometri (220 mile) de granița estică a Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 500 de kilometri (310 mile) de teritoriul controlat de Ucraina, lângă Kramatorsk, regiunea Donetsk.

Rapoartele vin în contextul unui atac mai amplu cu drone asupra regiunii Volgograd, au raportat oficialii locali.

Rafinăria, operată de Lukoil și situată la aproximativ 450 de kilometri (300 de mile) de linia frontului, joacă un rol cheie în aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse.

Instalația a fost ținta unor atacuri ucrainene și, cel puțin o dată, a fost nevoită să oprească producția.

Între timp, în Volgorechensk, regiunea Kostroma, o centrală termică a fost zguduită de explozii în timpul atacului cu drone din regiunea Vologograd, a raportat canalul ucrainean de Telegram Exilenova+.

Volgorechensk este situat la aproximativ 744 de kilometri (462 mile) de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 275 de kilometri (171 mile) nord-est de Moscova.

În Crimeea ocupată, un depozit de petrol rus a fost lovit în Bitumne, lângă Simferopol, a raportat canalul Telegram Crimean Wind.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri profunde împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Producția de petrol și gaze a Rusiei a continuat să fie atacată, deoarece Kievul încearcă să paralizeze principala sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul său din Ucraina.

Editor : A.R.