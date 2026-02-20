Live TV

Un fost viceministru rus, condamnat pentru corupţie, a cerut să meargă la război în Ucraina pentru a scăpa de închisoare

Timur Ivanov
Timur Ivanov alături de Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, a cerut să fie trimis să lupte pe front în Ucraina pentru a scăpa de închisoare, a relatat vineri presa rusă, potrivit agenţiei EFE.

Un tribunal din Moscova a înregistrat vineri cererea lui Ivanov către Ministerul Apărării pentru a-i permite să semneze un contract cu armata. Aceasta este a doua încercare a fostului viceministru de a pleca pe front pentru a scăpa de detenţie.

13 ani de închisoare

Timur Ivanov a fost condamnat în iulie anul trecut la 13 ani de închisoare pentru o deturnare de fonduri de peste 216 milioane de ruble (echivalentul a circa 2,7 milioane de dolari), într-o afacere legată de achiziţionarea a două feriboturi pentru strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula Crimeea anexată, şi extragerea a peste 3,9 miliarde de ruble (circa 50 de milioane de dolari) din banca Interkommerţ.

Fostul viceministru al apărării, în atribuţiile căruia intrau chestiunile ce privesc construcţiile şi era un colaborator apropiat al fostului ministru Serghei Şoigu, a fost arestat pe 23 aprilie 2024 pentru corupţie, imediat după o reuniune a conducerii militare ruse prezidate de Şoigu, înlocuit între timp de Andrei Belousov în postul de ministru al apărării.

Deținuți pentru frontul din Ucraina

După realegerea preşedintelui Vladimir Putin în anul 2024 a fost lansată o acţiune de epurare în rândul comandanţilor militari şi a altor înalţi oficiali ruşi suspectaţi de corupţie, care a implicat o restructurare profundă a Ministerului Apărării.

Recrutarea de deţinuţi din închisorile ruseşti a fost iniţiată de gruparea paramilitară Wagner, care până la rebeliunea eşuată condusă în iunie 2023 de liderul ei Evgheni Prigojin (decedat în august acelaşi an într-un misterios accident aviatic) a avut un rol central pe frontul din Ucraina.

De când a început războiul în Ucraina în 2022, mai mulţi înalţi oficiali ruşi condamnaţi pentru diverse infracţiuni au solicitat comutarea pedepselor de închisoare în serviciu militar, iar unii au primit graţiere după ce au fost răniţi pe front.

Acest model al transformării deţinuţilor în soldaţi a fost preluat şi de Ucraina, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat în mai 2024 o lege care permite eliberarea condiţionată a deţinuţilor dispuşi să meargă pe front pentru a lupta în războiul cu Rusia.

