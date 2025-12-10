Live TV

Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an

Data publicării:
Un ciocan de judecator în prim plan, cu un steag al Rusiei pe fundal.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de  3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona.

În procesul-verbal se menționează că, pe 24 septembrie, Glukhikh călătorea cu autobuzul și căuta pe Google informații despre brigada ucraineană „Azov”, care este recunoscută ca teroristă și interzisă în Rusia. După aceea, el a fost reținut de angajații FSB. În procesul-verbal sunt indicate ora și locul exacte ale căutării, dar nu se precizează cum a ajuns această informație la forțele de ordine.

Căpitanul Ministerului de Interne care a întocmit procesul-verbal a declarat în instanță că în același autobuz cu Glukhih se afla un angajat al FSB. La rândul său, reprezentantul serviciului special a informat că informațiile despre ora și locul comiterii infracțiunii au fost obținute prin metode operative, pe care a refuzat să le dezvăluie. Avocatul Serghei Barsukov a declarat că angajații FSB, fără a se prezenta, l-au sunat pe Glukhih în timp ce acesta se afla în autobuz și l-au ademenit la o întâlnire, propunându-i să discute posibilitatea de a efectua serviciul civil alternativ. Cu toate acestea, la fața locului, l-au dus la interogatoriu și i-au confiscat telefonul, de pe care au descărcat toate datele.

La dosar este atașată istoricul căutărilor lui Glukhikh pe Google, unde apare nu numai „Azov”, ci și „Corpul voluntar rus”, care este, de asemenea, recunoscut ca organizație teroristă și interzis în Rusia. Anton Zamaraev, angajat al FSB, a declarat în instanță că suspectul „era de mult timp în vizorul” serviciului și că era urmărit în cadrul unei operațiuni speciale.

Avocatul a insistat că forțele de securitate nu au dovedit că Glukhikh a căutat în mod special simbolurile organizațiilor interzise – astfel, el ar fi putut căuta pe Google orașul Azov din regiunea Rostov și ar fi putut da întâmplător peste logo-ul brigăzii ucrainene. Glukhikh nu a fost prezent la pronunțarea sentinței din cauza unei boli.

Legea privind răspunderea administrativă pentru căutarea de materiale extremiste pe internet a fost adoptată în vară. Valoarea amenzii prevăzute la articolul 13.53 din Codul de procedură administrativă variază între 3 și 5 mii de ruble. Utilizarea VPN-ului constituie o circumstanță agravantă.

