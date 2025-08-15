Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag

Președintele Vladimir Putin a sosit vineri în orașul Magadan din Extremul Orient rus, înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska.

În cadrul a ceea ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit o călătorie de lucru „deplină”, Putin va vizita o fabrică de prelucrare a uleiului de pește, va inspecta un complex sportiv și un centru cultural și va depune flori la un memorial dedicat rutei aeriene Alaska-Siberia din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, un simbol al cooperării sovieto-americane în timpul războiului.

De asemenea, este programată o întâlnire cu guvernatorul regional Serghei Nosov, transmite themoscowtimes.

Putin și Trump urmează să se întâlnească la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, începând cu ora 22:30, ora Moscovei (11:30, ora locală), în cadrul unor discuții menite să pună capăt războiului de peste trei ani al Rusiei împotriva Ucrainei.

Delegația rusă include consilierul prezidențial Yuri Ushakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul de externe Sergei Lavrov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și trimisul economic special Kirill Dmitriev.

Trei avioane ale guvernului rus au aterizat deja în Alaska, inclusiv un Il-96 cu numărul de coadă RA-96023 — un avion care a devenit celebru în 2018, când autoritățile argentiniene au descoperit aproape 400 de kilograme de cocaină în incinta ambasadei ruse din Buenos Aires.

Aeronava utilizată în operațiunea de trafic de droguri între Argentina, Rusia și Germania, prezentată în imaginile difuzate de forțele de ordine argentiniene, a fost identificată la momentul respectiv ca fiind un avion diplomatic rus.

Trump a declarat că crede că Putin intenționează să „încheie un acord” pentru a pune capăt războiului din Ucraina în cadrul summitului și că plănuiește o a doua întâlnire cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski după aceea.

„Cred că acum este convins că va încheia un acord. Va încheia un acord. Cred că o va face. Și vom afla – voi afla foarte repede”, a declarat Trump joi dimineață, în cadrul emisiunii „The Brian Kilmeade Show” de la Fox Radio.

Dacă întâlnirea nu se va termina bine, „voi ține o conferință de presă și voi pleca. Mă voi întoarce la Washington”, a spus el.

Magadanul a fost un nod important al sistemului sovietic Gulag, un sistem de lagăre de muncă forțată. Orașul Magadan a fost fondat în 1929 ca bază pentru transferul prizonierilor Gulag care soseau pe mare pentru a lucra la mina de aur Kolyma. În perioada stalinistă, Gulagul Kolyma a devenit cea mai notorie regiune pentru lagărele de muncă forțată.

