„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor

Miniștrii apărării britanic și german au anunțat că țările lor își vor uni forțele pentru a monitoriza activitatea submarinelor rusești în Oceanul Atlantic de Nord și Marea Baltică.

Întâlnirea dintre ministrul apărării britanic, John Healey, și omologul său german, Boris Pistorius, a avut loc la baza Royal Air Force din Lossiemouth, Scoția, și a marcat împlinirea unui an de la semnarea acordului de cooperare în domeniul apărării între Berlin și Londra.

În octombrie anul trecut, Marea Britanie și Germania au convenit să dezvolte noi arme de atac profund și să-și îmbunătățească capacitățile de descurajare în lumina invaziei Rusiei în Ucraina.

Joi, Healey și Pistorius au convenit să intensifice cooperarea în domeniul securității cibernetice și al activităților defensive.

Cele două țări vor începe monitorizarea comună a activității submarinelor rusești în Atlanticul de Nord și Marea Baltică, care a crescut în ultimii ani, potrivit oficialilor NATO.

În conformitate cu noul acord, Lossiemouth va fi una dintre bazele aeriene, alături de baza Keflavik din Islanda și baza Nordholz din nordul Germaniei, care va găzdui avioane de supraveghere P-8 Poseidon.

Pe lângă capacitățile de supraveghere, avioanele pot ataca submarine folosind torpile.

Pistorius a subliniat că supravegherea va servi și la protejarea infrastructurii critice, cum ar fi cablurile submarine, conductele și parcurile eoliene offshore.

„NATO trebuie să devină mai europeană pentru a rămâne transatlantică”, a spus Pistorius, referindu-se la comentariile făcute de oficialii americani potrivit cărora membrii europeni ai NATO nu se pot baza pe SUA pentru toate nevoile lor de apărare, mergând până la a sugera că Washingtonul ar putea retrage protecția acordată unor membri ai alianței sau ar putea părăsi NATO dacă se așteaptă ca aceasta să continue să suporte cea mai mare parte a sarcinii.

„Acesta este mesajul nostru atât pentru Donald Trump, cât și pentru Vladimir Putin”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat în repetate rânduri ca membrii europeni ai NATO să își mărească cheltuielile militare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare, pe măsură ce Washingtonul își mută atenția către Pacific și un posibil conflict cu China.

Moscova a fost acuzată că și-a intensificat comportamentul agresiv împotriva alianței, în special în zona Baltică, unde au avut loc o serie de incidente care au implicat deteriorarea infrastructurii critice legate de navele „flotei fantomă” a Rusiei.

În ultimele luni, mai mulți membri ai flancului estic al NATO au acuzat Rusia că le-a încălcat spațiul aerian cu drone și avioane. Alianța a răspuns prin anunțarea operațiunilor Baltic Sentry și Eastern Sentry pentru a contracara amenințările respective.

„Agresiune pe toate fronturile”

Activitatea Rusiei nu s-a limitat însă la Marea Baltică, BBC citând ministrul apărării britanic, care a afirmat că „numărul navelor rusești care amenință apele teritoriale britanice a crescut cu 30%”.

Potrivit lui Healey, acest lucru este o dovadă a „agresiunii rusești pe toate fronturile”, care amenință nu doar Ucraina, ci și Europa în ansamblu.

Extinderea cooperării britanico-germane este un răspuns la această amenințare și are rolul de a transmite un mesaj clar lui Putin.

„Vă vânăm submarinele”, a declarat Healey.

„Acest parteneriat este o piatră de temelie a securității europene, demonstrând unitate și forță adversarilor noștri și menținându-ne în siguranță acasă și puternici în străinătate”, se arată într-o declarație a lui Healey publicată pe site-ul ministerului după reuniunea de la Lossiemouth.

