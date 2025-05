Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol și gaze s-au prăbușit în luna aprilie. Care este motivul

Veniturile Rusiei din exporturile de petrol şi gaze ale Rusiei au înregistrat un declin anual de aproximativ 12% în aprilie, a anunţat Ministerul de Finanţe, dând vina pe scăderea cotaţiilor la ţiţei, transmite Reuters.

Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu. Războiul din Ucraina a determinat Occidentul să introducă mai multe sancţiuni destinate diminuării veniturilor din petrol şi gaze ale Rusiei.

Conform datelor Ministerului de Finanţe, veniturile s-au situat luna trecută la 1.090 miliarde de ruble (13,49 miliarde de dolari), faţă de 1.230 miliarde de ruble în aprilie 2024, dar peste previziunile analiştilor intervievaţi de Reuters.

În perioada ianuarie-aprilie 2025, veniturile au scăzut cu 10,3%, la 3.730 miliarde de ruble.

Iniţial, Ministerul de Finanţe avea ca obiectiv în acest an venituri din exporturile de petrol şi gaze de 10.940 miliarde de ruble dar luna trecută şi-a modificat previziunile la 8.320 miliarde de ruble, în urma declinului cotaţiilor la ţiţei.

În perioada ianuarie-aprilie 2025, Rusia a înregistrat un deficit bugetar de 3.200 miliarde de ruble (39,6 miliarde de dolari), sau 1,5% din PIB, a anunţat Ministerul de Finanţe, faţă de un deficit de 0,6% din PIB în perioada similară din 2024.

Instituţia se aşteaptă acum la un deficit bugetar de 1,7% din PIB în 2025, de la un nivel de 0,5% din PIB previzionat anterior, după ce a revizuit în jos cu 24% estimările privind veniturile din energie, din cauza unei perioade prelungite de preţuri scăzute ale petrolului.

Modificarea previziunilor pune presiuni suplimentare asupra bugetului, afectat deja de cheltuielile masive din domeniul apărării, în contextul conflictului din Ucraina.

Dar Guvernul de la Moscova a dat asigurări că nu are de gând să adopte măsuri de urgenţă, precum creşterea taxelor sau reducerea cheltuielilor în acest an. De asemenea, Ministerul rus al Finanţelor nu intenţionează să îşi majoreze planurile de împrumuturi. "În acest an, sper că vom reuşi să ne descurcăm fără a lua măsuri extraordinare în procesul de execuţie bugetară", a afirmat recent ministrul de Finanţe, Anton Siluanov.

