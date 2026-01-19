Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin

Vladimir Putin a convocat prima ședință a Consiliului de Securitate de când a început anul 2026. Liderul de la Kremlin a vorbit cu apropiații săi despre „problemele din domeniul securității”, transmite presa rusă.

„Astăzi avem două chestiuni. Una se referă la problemele curente din domeniul securității”, a declarat el în cadrul ședinței operative.

De asemenea, dictatorul rus a abordat tema participării Rusiei la construirea unei lumi multipolare. Ministrul de Externe Serghei Lavrov și-a prezentat și el opiniile în această privință.

Reuniunea a fost prima din noul an, precedenta având loc pe 26 decembrie.

De această dată, au participat șeful guvernului Mihail Mișustin, președinții Consiliului Federației și ai Dumei de Stat Valentina Matvienko și Viațeslav Volodin, vicepreședintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev, șeful administrației prezidențiale Anton Vaino, secretarul Consiliului de Securitate Serghei Șoigu, asistentul președintelui Nikolai Patrușev, ministrul de interne Vladimir Kolokoltsev, directorii FSB și SVR Alexander Bortnikov și Sergei Naryshkin, reprezentantul special al președintelui pentru protecția mediului, ecologie și transporturi Sergei Ivanov.

Editor : A.R.