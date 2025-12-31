Live TV

Video Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Imagine din timpul discursului de Anul Nou. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou difuzat la miezul nopții  că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. 

„Ne bazăm pe propriile forțe, pe cei care ne sunt alături, care ne sunt apropiați și dragi, și suntem întotdeauna gata să le oferim sprijinul nostru”, a spus Putin.

El a subliniat, de asemenea, că participanții la război și-au asumat responsabilitatea de a lupta pentru patrie și a adăugat că țara are încredere în luptători și în victorie.

„Milioane de oameni din toată Rusia, vă asigur, sunt alături de voi în această noapte de Anul Nou, vă gândesc la voi, vă susțin și speră în voi. Suntem uniți într-o iubire sinceră, necondiționată și devotată față de Rusia”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Putin a subliniat că poporul rus, prin succesele sale, scrie noi capitole în istoria milenară a țării, iar soliditatea unității sale determină suveranitatea și securitatea acesteia. El le-a urat rușilor fericire, sănătate, înțelegere reciprocă și iubire inspiratoare.

„Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească toate generațiile, să ne susțină întotdeauna și în toate. Împreună suntem o mare familie, puternică și unită”.

Dictatorul și-a exprimat convingerea că planurile rușilor sunt indisolubil legate de soarta țării și de dorința sinceră de a-i aduce beneficii.

„Sprijinul reciproc ne dă încrederea că toate planurile noastre, speranțele noastre <...> se vor împlini cu siguranță. <...> Anul Nou înseamnă, înainte de toate, credința în bine, în bunătate și noroc, o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid pentru iubire, prietenie și milă, pentru sensibilitate și generozitate”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lukasenko-si-Putin
Vladimir Putin urma să fie asasinat dacă mergea în Africa de Sud. Dictatorul de la Minsk redă dialogul savuros prin care „l-a salvat”
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi”
drona soldat rus drona novgorod putin
Rusia prezintă imagini cu drona ucraineană despre care spune că a atacat reşedinţa lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
Xi Jinping, mesaj de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”
Recomandările redacţiei
New Year Fireworks in Bangkok
Țările care au intrat în noul an. Cine a dat startul petrecerilor de...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Viktor Orban vrea în 2026 un mandat pentru menținerea Ungariei „în...
Ultimele știri
„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se întoarce după gratii după ce a fost operat
Ucrainenii se pregătesc de trecerea dintre ani în ritmul întreruperilor de curent. „Anul acesta a fost ca o prăbuşire”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...