Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou difuzat la miezul nopții că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia.

„Ne bazăm pe propriile forțe, pe cei care ne sunt alături, care ne sunt apropiați și dragi, și suntem întotdeauna gata să le oferim sprijinul nostru”, a spus Putin.

El a subliniat, de asemenea, că participanții la război și-au asumat responsabilitatea de a lupta pentru patrie și a adăugat că țara are încredere în luptători și în victorie.

„Milioane de oameni din toată Rusia, vă asigur, sunt alături de voi în această noapte de Anul Nou, vă gândesc la voi, vă susțin și speră în voi. Suntem uniți într-o iubire sinceră, necondiționată și devotată față de Rusia”.

Putin a subliniat că poporul rus, prin succesele sale, scrie noi capitole în istoria milenară a țării, iar soliditatea unității sale determină suveranitatea și securitatea acesteia. El le-a urat rușilor fericire, sănătate, înțelegere reciprocă și iubire inspiratoare.

„Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească toate generațiile, să ne susțină întotdeauna și în toate. Împreună suntem o mare familie, puternică și unită”.

Dictatorul și-a exprimat convingerea că planurile rușilor sunt indisolubil legate de soarta țării și de dorința sinceră de a-i aduce beneficii.



„Sprijinul reciproc ne dă încrederea că toate planurile noastre, speranțele noastre <...> se vor împlini cu siguranță. <...> Anul Nou înseamnă, înainte de toate, credința în bine, în bunătate și noroc, o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid pentru iubire, prietenie și milă, pentru sensibilitate și generozitate”.

Editor : A.R.