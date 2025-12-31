Live TV

Vladimir Putin urma să fie asasinat dacă mergea în Africa de Sud. Dictatorul de la Minsk redă dialogul savuros prin care „l-a salvat”

Data publicării:
Lukasenko-si-Putin
Lukașenko și Putin. Foto: Profimedia

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la amenințarea unui atentat în timpul călătoriei sale în Africa de Sud. El a declarat acest lucru în timpul unei discuții cu jurnaliștii, relatează „BelTA”. Potrivit lui Lukașenko, el a avut „o conversație prietenoasă, frățească” cu Putin, când acesta „își făcea deja bagajele”.

„Îl întreb: «Unde te duci?» — «Nu știi? Avem BRICS”. I-am spus: „Ce, te-ai hotărât să zbori acolo?” <…> „Păi, m-au rugat, mă așteaptă acolo”. I-am spus: „Ce! E război!” – „Păi, nu mai sunt atât de nebuni, nu atât de nebuni”. Eu zic: „Și tu crezi că toți sunt în toate mințile acolo? Nu are rost să te duci acolo!” – a povestit Lukașenko conversația. El a menționat că Putin l-a ascultat și că la summit a zburat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov. Lukașenko a subliniat că nu a fost „doar o conversație de la țară” — el avea informații din partea serviciilor secrete despre un „act terorist” care se pregătea împotriva lui Putin. „Serviciile noastre secrete ne-au informat. La nivel de conversații, bârfe din Occident”, a adăugat președintele belarus.

Potrivit lui, el îi recomandă adesea lui Putin să nu plece nicăieri cât timp războiul din Ucraina continuă, deoarece cei „care trebuie” vor veni la el. „Este clar că toți cei din Occident înțeleg: dacă Putin va fi înlăturat, totul va fi altfel. Trebuie să luăm acest lucru în serios. Vorbesc despre asta pentru prima dată astăzi, pentru că nu trebuie să fim nepăsători”, a spus Lukașenko. De asemenea, el a calificat drept „terorism sălbatic” atacul dronelor ucrainene asupra reședinței lui Putin din Valdai, despre care au anunțat autoritățile ruse. Lukașenko a reamintit că, de la începutul războiului pe scară largă, niciuna dintre părți nu a atacat prima persoană a celeilalte părți, deși Putin a avut ocazia să lovească „centrele de luare a deciziilor” din Kiev.

„Mă gândesc tocmai la cine ar fi avut nevoie de asta, la ce ar fi putut duce. Ei bine, bănuiesc că cei care stau în spatele lui Vladimir Alexandrovici Zelenski. Cred că, dacă el este implicat în asta, atunci nu știa ce face”, a remarcat Lukașenko. Zelenski însuși a calificat drept „falsă” afirmația Rusiei privind atacul cu drone. Potrivit lui, Moscova pregătește astfel terenul pentru lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și dorește să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și SUA, justificându-și refuzul de a înceta războiul.

