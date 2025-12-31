Live TV

Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Rusia acuză Ucraina că ar fi atacat reședința lui Putin de la Novgorod, dar nu a prezentat dovezi. Foto: Profimedia
Din articol
„Reşedinţa nu a suferit pagube” Tentative împotriva lui Zelenski

Ministerul rus al apărării a dat miercuri detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone împotriva reşedinţei preşedintelui Vladimir Putin din localitatea Valdai. Potrivit oficialilor ruși, ucrainenii ar fi lansat 91 de drone, toate doborâte, într-un „atac terorist selectiv şi atent planificat”.

„Între 28 şi 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu vehicule aeriene fără pilot cu rază lungă de acţiune împotriva reşedinţei preşedintelui Federaţiei Ruse din regiunea Novgorod”, a informat generalul responsabil cu apărarea antiaeriană a armatei ruse, Aleksandr Romanenkov, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Din puncte de lansare diferite, un total de 91 de drone au zburat către obiectiv survolând regiunile Briansk, Smolensk, Tver şi Novgorod, potrivit sursei citate.

În consecinţă, 49 de drone au fost distruse în Briansk, una în Smolensk şi 41 în Novgorod.

Autorităţile ruse susţin că primele atacuri au avut loc în 28 decembrie, în jurul orei 19:00 (ora Moscovei), cu drone care au zburat la joasă altitudine şi care au decolat din regiunile ucrainene Sumî şi Cernigău.

„Formaţiunea de atac, numărul de drone desfăşurate şi acţiunile lor coordonate din sud, sud-vest şi vest, îndreptate direct spre reşedinţa preşedintelui rus din regiunea Novgorod, confirmă în mod clar că atacul terorist al regimului de la Kiev a fost selectiv şi atent planificat”, a afirmat Romanenkov.

„Reşedinţa nu a suferit pagube”

Ministerul apărării rus a raportat că atacul nu a provocat victime sau pagube pe teritoriul rus, adăugând că „reşedinţa preşedintelui rus nu a suferit pagube”.

Ministerul apărării rus a publicat chiar o înregistrare video care arată un soldat cu chipul blurat stând lângă epava unei drone, împreună cu o hartă care arată traiectoria dronelor lansate în timpul presupusului atac de duminică noapte, scrie AFP.

Luni, autorităţile ruse au început să denunţe atacul ucrainean, Kremlinul numindu-l chiar „un atac împotriva (preşedintelui american Donald) Trump”, deoarece submina, în opinia lor, negocierile de pace din Ucraina conduse de republican.

Şi, deşi nu a dezvăluit cum anume o va face, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a indicat că, în consecinţă, Rusia îşi va înăspri poziţia în timpul negocierilor de pace cu Ucraina.

Tentative împotriva lui Zelenski

De la începutul războiului din Ucraina în 2022, autorităţile de la Kiev au raportat mai bine de 12 tentative de asasinat sau răpire împotriva preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv una în primele zile ale invaziei ruseşti, când armata a ajuns în capitala ucraineană şi au izbucnit lupte în apropierea administraţiei prezidenţiale.

De cealaltă parte, este pentru prima dată când partea rusă raportează un atac care ar putea fi îndreptat împotriva liderului rus, care şi-a consolidat serios securitatea de la începutul conflictului.

Ţări precum Iranul şi Belarus au condamnat atacul asupra reşedinţei lui Putin, în timp ce membri ai Uniunii Europene, cum este cazul Franţei, şi-au exprimat scepticismul şi au invocat lipsa de dovezi.

Între timp, Trump, care s-a întâlnit cu Zelenski şi a vorbit la telefon cu Putin în acelaşi weekend, şi-a exprimat public furia la aflarea veştii despre presupusul atac.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
4
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul...
decizie instanta
5
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM. Restructurarea trebuia...
Știrea face înconjurul lumii: Roberto Carlos, operat de urgență la inimă!
Digi Sport
Știrea face înconjurul lumii: Roberto Carlos, operat de urgență la inimă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (29)
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul a adoptat hotărârea
Recruți ruși
O economie „pe butuci”, prețuri tot mai mici ale petrolului și un sector civil în criză. 2026 se anunță a fi un an dificil pentru Rusia
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie”
Recomandările redacţiei
Vintage gold clock New Year 2026 with confetti, golden bokeh lights and fireworks. New Year 2026 card, creative idea.
Primele țări care au intrat în noul an: De unde începe Revelionul...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația...
Ultimele știri
Hidroelectrica anunţă întreruperea unor activități din prima zi a anului 2026. Cât va dura problema
Xi Jinping, mesaj de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat...
Fanatik.ro
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Adevărul
România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act...
Playtech
Substanţele bizare găsite de anchetatori în casa Rodicăi Stănoiu schimbă tot! Ce riscă presupusul iubit după...
Digi FM
Anthony Hopkins, cel mai în vârstă actor premiat cu Oscar, împlineşte 88 de ani. „Din acel moment, viaţa mea...
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală
Newsweek
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2026. De ce vor primi mai puțini bani?
Digi FM
A murit nepoata lui John F. Kennedy. Tatiana Schlossberg avea 35 de ani
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...