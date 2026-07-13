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Video Scene de coşmar la un târg din Chile. Un subofițer al Marinei a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni: șase morți

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Scene de coşmar la un târg din Chile. Un subofițer al Marinei a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni: șase morți . Foto Profimedia
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Şase persoane au murit, iar alte şapte au fost rănite duminică, după ce un vehicul condus de un subofiţer al Marinei chiliene a lovit mai mulţi pietoni aflaţi la un târg din oraşul Vina del Mar. Autorităţile au anunţat că şoferul a fost arestat, iar primele informaţii indică faptul că acesta ar fi pierdut controlul volanului, relatează AFP și Agerpres.

„Şoferul, din motive încă necunoscute, ar fi pierdut controlul vehiculului” şi a lovit pietonii de la marginea târgului Caupolicán, a declarat colonelul Jorge Guaita, din cadrul carabinierilor prefecturii Viña del Mar, într-un mesaj transmis AFP.

„La ora actuală, avem şase persoane care au decedat. Şapte persoane au fost rănite, dar din fericire niciuna nu se află în pericol de moarte”, a precizat colonelul Guaita.

Şoferul este un subofiţer de Marină care nu se afla în misiune în momentul faptelor, potrivit Marinei chiliene. El a fost reţinut şi supus unor examinări medicale, conform poliţiei.

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Primele mărturii adunate de poliţie afirmă că vehiculul circula cu o viteză excesivă pe un drum care mărginea târgul.

În fotografiile realizate după accident se poate vedea o maşină albă, cu parbrizul spart şi o parte din capotă îndoită. Vehiculul este înconjurat de haine, cartoane şi alte articole care par să provină de la târg.

Delegatul prezidenţial regional din Valparaíso, Manuel Millones Chirino, a declarat că, potrivit rapoartelor preliminare ale poliţiei, bărbatul nu se afla „sub influenţa alcoolului” şi probabil a pierdut controlul vehiculului „din cauza burniţei”.

Identitatea victimelor nu a fost confirmată imediat, dar, pe baza mărturiilor iniţiale, se crede că majoritatea acestora sunt „comercianţi”, a precizat Millones.

Potrivit Marinei chiliene, şoferul era „un membru al instituţiei, care nu era de serviciu şi conducea un vehicul personal”.

Marina a „deplâns pierderea ireparabilă de vieţi omeneşti cauzată de această tragedie” şi a indicat că va colabora la anchetă pentru a clarifica „circumstanţele accidentului”.

„Tragedia survenită la Viña del Mar cufundă întreaga ţară în doliu”, a comentat preşedintele chilian José Antonio Kast, care a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

„Toate instituţiile statului lucrează pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate şi pentru a stabili cu totală claritate responsabilităţile în acest eveniment dureros”, a adăugat el.

Municipalitatea din Viña del Mar a indicat că oferă sprijin juridic şi psihologic victimelor.

Oraşul Viña del Mar se află la aproximativ 120 de kilometri vest de Santiago de Chile, pe coasta Pacificului.

Editor : Ș.A.

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