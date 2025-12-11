Live TV

Scurgere masivă de petrol în landul Brandenburg din Germania după ruperea unei conducte

Data publicării:
Oil spill
Scurgere masivă de țiței în landul Brandenburg Foto: Patrick Pleul / DPA / Profimedia
Din articol
În acest stadiu este exclusă influența externă deliberată

„O fântână arteziană” de petrol „cu o înălțime de 10-12 metri” a fost semnalată în regiunea Uckermark după avarierea unei conducte joi dimineață. Operațiunile de curățare sunt în curs, dar autoritățile spun că râurile locale ar putea fi afectate, scrie The Local.

O conductă de petrol a rafinăriei majore PCK a fost avariată miercuri în landul german Brandenburg, provocând o „scurgere masivă de petrol”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului al landului.

Rafinăria PCK, situată lângă granița cu Polonia, este deținută în majoritate de Rosneft Deutschland, o filială locală a gigantului petrolier rus, și administrată prin intermediul unui mandat de administrare fiduciară de către guvernul german.

Deși nimeni nu a fost rănit grav în urma scurgerii, un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului a declarat că țițeiul ar fi putut ajunge în râurile locale.

„Un accident a avut loc pe o conductă PCK lângă Gramzow/Zehnebeck... Serviciile de urgență se află la fața locului. În acest moment nu se pot furniza informații despre cauza sau amploarea exactă a pagubelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ministrul de stat al Mediului, Hanka Mittelstaedt, va vizita locul accidentului joi pentru a evalua pagubele, a adăugat el.

Ziarul local Maerkische Oderzeitung a relatat că petrolul țâșnea „într-o fântână de aproximativ 10-12 metri înălțime” în apropierea localității Gramzow.

Pompierii au estimat că s-au scurs cel puțin 200.000 de litri de țiței, potrivit Tagesspiegel.

Cel puțin doi angajați ai rafinăriei au fost „stropiți cu petrol” în urma scurgerii, dar nu au necesitat spitalizare, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor regionali.

Aproximativ 100 de pompieri au fost mobilizați la fața locului, iar cisternele au aspirat petrolul scurs, a declarat pentru AFP un alt purtător de cuvânt prezent la fața locului, insistând că situația era sub control.

O purtătoare de cuvânt a rafinăriei PCK, care furnizează petrol către Berlin și regiunea înconjurătoare, a declarat că serviciile de urgență, inclusiv pompierii și o unitate pentru materiale periculoase, se aflau la fața locului și încercau să limiteze pagubele.

În acest stadiu este exclusă influența externă deliberată

„Siguranța tuturor celor implicați și protecția mediului sunt priorități absolute”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

„Conform concluziilor inițiale, incidentul a fost cauzat de lucrările pregătitoare pentru un test de siguranță planificat pentru mâine pe conductă”, a adăugat ea.

„În acest stadiu, se poate exclude influența externă deliberată.”

Matthias Bruck, purtător de cuvânt al Ministerului regional al Mediului, a declarat: „Nu cunoaștem încă amploarea pagubelor, dar bănuim că sunt foarte semnificative.”

„Ne temem că petrolul ar fi putut ajunge în Welse, un afluent al râului Oder”, a declarat el pentru ziarul Bild, adăugând că pompierii au instalat bariere plutitoare pentru a limita scurgerea.

Ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Guvernul german a plasat activele germane ale gigantului rus din domeniul combustibililor fosili Rosneft sub administrarea autorității federale de reglementare a energiei în septembrie 2022.

Însă Berlinul s-a străduit să găsească o soluție permanentă și a fost nevoit să prelungească administrarea cu șase luni, în timp ce caută un cumpărător.

Editor : M.C

