Live TV

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, vine cu o nouă teorie neverificată și face legătura între circumcizie și autism

Data actualizării: Data publicării:
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia
Din articol
Afirmație neverificată Vor face studii

Secretarul Sănătății Robert F. Kennedy Jr. și Donald Trump leagă circumcizia de autism prin intermediul Tylenolului. Robert F. Kennedy Jr. și-a extins cruciada împotriva utilizării Tylenolului cu un avertisment radical: băiețeii care au fost circumciși au o probabilitate de două ori mai mare de a fi diagnosticați cu autism mai târziu, scrie USA Today.

„Există două studii care arată că băiețeii care sunt circumciși au o rată dublă de autism”, a declarat Kennedy la ședința cabinetului președintelui Donald Trump. „Este foarte probabil din cauza faptului că li se administrează Tylenol.”

Afirmație neverificată

Președintele Donald Trump și secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale au reiterat sugestia neverificată și extrem de controversată că utilizarea Tylenolului este legată de autismul la copii, în cadrul conferinței de presă în care Kennedy a declarat că guvernul federal „efectuează studii pentru a dovedi acest lucru”.

Kennedy și Trump au declanșat o furtună politică pe 22 septembrie, când au îndemnat femeile însărcinate să nu ia Tylenol din cauza riscului nedovedit că ingredientul său activ, acetaminofenul, crește riscul de autism.

Recomandarea rămâne controversată. Producătorul Tylenol, Kenvue, a declarat că evaluează studiile științifice, dar că studiile nu au găsit „nicio legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală”.

Acetaminofenul este frecvent utilizat de femeile însărcinate, cărora Administrația Alimentelor și Medicamentelor le recomandă deja să nu utilizeze ibuprofen după 20 de săptămâni de sarcină. Societatea pentru Medicină Materno-Fetală și Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi au aprobat utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii în declarațiile din 5 septembrie.

Dar Trump a apelat la Kennedy în timpul unei ședințe a Cabinetului axată pe negocierile de pace din Orientul Mijlociu și pe problemele financiare, pentru a întări avertismentele împotriva Tylenolului.

„Aș spune să nu luați Tylenol dacă sunteți însărcinată”, a spus Trump. „Și când se naște copilul, nu-i dați Tylenol.”

Vor face studii

Kennedy a recunoscut că studiile nu au demonstrat că acetaminofenul provoacă autism, dar că legăturile cu utilizarea acestuia sunt atât de puternice încât ar fi iresponsabil să le ignorăm.

„Nu este decisiv faptul că provoacă autism”, a spus Kennedy. „Este atât de sugestiv încât oricine ia acest medicament în timpul sarcinii este iresponsabil.”

Problema este că femeile au puține opțiuni în ceea ce privește analgezicele în timpul sarcinii – sau băieții după circumcizie.

„Trebuie să înduri”, a spus Trump. „Pentru mine este ușor să spun asta.”

Kennedy, referindu-se la studii care, potrivit lui, arată că „țările care utilizează cel mai mult acetaminofen au cel mai ridicat nivel de autism”, a spus că „asta nu este o dovadă. Facem studii pentru a obține dovada”, scrie și Forbes.

Studiile anterioare privind o posibilă legătură între autism și acetaminofen au dat rezultate neconcludente, iar marile grupuri medicale au respins recomandările administrației Trump ca femeile însărcinate să nu ia Tylenol, reiterând că este sigur să tratezi febra și durerea și subliniind că febra netratată în timpul sarcinii prezintă riscuri semnificative pentru sănătate.

Trump a mai spus că populația Amish, „care nu ia astfel de medicamente”, „practic nu are cazuri de autism”, repetând o afirmație falsă pe care a făcut-o în septembrie (comunitatea Amish a raportat cazuri de autism la copii, deși există puține cercetări concludente privind sănătatea în această comunitate și este dificil să se facă comparații cu populația generală din cauza diferențelor culturale și de asistență medicală), mai scrie Forbes.

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Oana Țoiu: Românii...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
pana de curent
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout în această iarnă și...
Ultimele știri
Român arestat în Spania pentru tâlhărirea unei bătrâne de 80 de ani, eliberat după două zile. Vecinii sunt revoltați: „Ne este frică”
O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele
Trei jihadiști au fost arestați pentru că pregăteau asasinarea premierului belgian și a altor lideri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Donald Trump spune că a încheiat războaie prin comerț: „Tarifele au adus pacea în lume”
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Netanyahu îl susține pe Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Ce mesaj a postat pe X
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Kremlinul susține că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt răboiului din Ucraina sunt încă în desfăşurare
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
protest-chicago
Cum a ajuns Chicago epicentrul represiunii militare a lui Donald Trump: „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...