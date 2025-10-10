Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, vine cu o nouă teorie neverificată și face legătura între circumcizie și autism

Secretarul Sănătății Robert F. Kennedy Jr. și Donald Trump leagă circumcizia de autism prin intermediul Tylenolului. Robert F. Kennedy Jr. și-a extins cruciada împotriva utilizării Tylenolului cu un avertisment radical: băiețeii care au fost circumciși au o probabilitate de două ori mai mare de a fi diagnosticați cu autism mai târziu, scrie USA Today.

„Există două studii care arată că băiețeii care sunt circumciși au o rată dublă de autism”, a declarat Kennedy la ședința cabinetului președintelui Donald Trump. „Este foarte probabil din cauza faptului că li se administrează Tylenol.”

Afirmație neverificată

Președintele Donald Trump și secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale au reiterat sugestia neverificată și extrem de controversată că utilizarea Tylenolului este legată de autismul la copii, în cadrul conferinței de presă în care Kennedy a declarat că guvernul federal „efectuează studii pentru a dovedi acest lucru”.

Kennedy și Trump au declanșat o furtună politică pe 22 septembrie, când au îndemnat femeile însărcinate să nu ia Tylenol din cauza riscului nedovedit că ingredientul său activ, acetaminofenul, crește riscul de autism.

Recomandarea rămâne controversată. Producătorul Tylenol, Kenvue, a declarat că evaluează studiile științifice, dar că studiile nu au găsit „nicio legătură cauzală între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală”.

Acetaminofenul este frecvent utilizat de femeile însărcinate, cărora Administrația Alimentelor și Medicamentelor le recomandă deja să nu utilizeze ibuprofen după 20 de săptămâni de sarcină. Societatea pentru Medicină Materno-Fetală și Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi au aprobat utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii în declarațiile din 5 septembrie.

Dar Trump a apelat la Kennedy în timpul unei ședințe a Cabinetului axată pe negocierile de pace din Orientul Mijlociu și pe problemele financiare, pentru a întări avertismentele împotriva Tylenolului.

„Aș spune să nu luați Tylenol dacă sunteți însărcinată”, a spus Trump. „Și când se naște copilul, nu-i dați Tylenol.”

Vor face studii

Kennedy a recunoscut că studiile nu au demonstrat că acetaminofenul provoacă autism, dar că legăturile cu utilizarea acestuia sunt atât de puternice încât ar fi iresponsabil să le ignorăm.

„Nu este decisiv faptul că provoacă autism”, a spus Kennedy. „Este atât de sugestiv încât oricine ia acest medicament în timpul sarcinii este iresponsabil.”

Problema este că femeile au puține opțiuni în ceea ce privește analgezicele în timpul sarcinii – sau băieții după circumcizie.

„Trebuie să înduri”, a spus Trump. „Pentru mine este ușor să spun asta.”

Kennedy, referindu-se la studii care, potrivit lui, arată că „țările care utilizează cel mai mult acetaminofen au cel mai ridicat nivel de autism”, a spus că „asta nu este o dovadă. Facem studii pentru a obține dovada”, scrie și Forbes.

Studiile anterioare privind o posibilă legătură între autism și acetaminofen au dat rezultate neconcludente, iar marile grupuri medicale au respins recomandările administrației Trump ca femeile însărcinate să nu ia Tylenol, reiterând că este sigur să tratezi febra și durerea și subliniind că febra netratată în timpul sarcinii prezintă riscuri semnificative pentru sănătate.

Trump a mai spus că populația Amish, „care nu ia astfel de medicamente”, „practic nu are cazuri de autism”, repetând o afirmație falsă pe care a făcut-o în septembrie (comunitatea Amish a raportat cazuri de autism la copii, deși există puține cercetări concludente privind sănătatea în această comunitate și este dificil să se facă comparații cu populația generală din cauza diferențelor culturale și de asistență medicală), mai scrie Forbes.

