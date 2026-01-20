Live TV

Sediul agenţiei ONU din Ierusalimul de Est, demolat de Israel. UNRWA este interzisă de statul evreu

Israel Palestinians UNRWA
Buldozerele israeliene demolează un complex al UNRWA, aparținând agenției ONU care asistă refugiații palestinieni, în estul Ierusalimului, marți, 20 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni. Forţele de poliţie, alături de agenţii de aplicare a legii din cadrul Autorităţii Funciare Israeliene, au sosit la complex cu buldozere şi echipamente de inginerie şi au început demolarea complexului, potrivit imaginilor obţinute de CNN, transmite News.ro. Autoritatea Funciară Israeliană a declarat într-un comunicat că forţele de ordine „au asigurat posesia deplină a proprietăţii şi au început curăţarea sediului”.

UNRWA a criticat această măsură ca fiind „un atac fără precedent împotriva unei agenţii a Naţiunilor Unite şi a sediului acesteia”. Agenţia a scris pe X că aceasta reprezintă „un nou nivel de sfidare deschisă şi deliberată a dreptului internaţional, inclusiv a privilegiilor şi imunităţilor Naţiunilor Unite, de către statul Israel”.

Convenţia ONU privind privilegiile şi imunităţile, la care Israelul a aderat în 1949, prevede în mod explicit că facilităţile şi complexele ONU „sunt inviolabile” şi „au imunitate la percheziţii, rechiziţionări, confiscări, exproprieri şi orice altă formă de interferenţă, fie prin acţiuni executive, administrative, judiciare sau legislative”.

Israelul a luat Ierusalimul de Est de la Iordania în războiul din 1967 şi l-a anexat în 1980. Dreptul internaţional şi majoritatea comunităţii internaţionale consideră teritoriul ocupat, iar palestinienii doresc să fie capitala unui viitor stat independent. Israelul consideră însă întregul oraş ca fiind „capitala sa eternă”.

Ministerul israelian de Externe a declarat într-un comunicat că „Statul Israel deţine complexul din Ierusalim”, adăugând că UNRWA şi-a încetat deja activitatea în acest loc şi că ONU nu mai are personal sau activităţi acolo.

„Complexul nu se bucură de nicio imunitate, iar confiscarea sa a fost efectuată în conformitate cu dreptul israelian şi internaţional”, a declarat ministerul, calificând UNRWA drept „o seră pentru terorism, care a încetat de mult să mai fie o organizaţie umanitară”.

Israelul are probleme de lungă durată cu UNRWA, acuzând-o că ajută Hamas şi solicitând desfiinţarea completă a acesteia, acuzaţii pe care agenţia le-a negat în repetate rânduri. În urma atacului condus de Hamas din 7 octombrie, guvernul şi-a intensificat campania împotriva agenţiei ONU, invocând implicarea unora dintre angajaţii acesteia şi utilizarea facilităţilor sale din Gaza pentru atacuri asupra Israelului şi pentru ascunderea ostaticilor israelieni.

La sfârşitul anului 2024, parlamentul israelian a adoptat legi care interzic operaţiunile UNRWA în Israel şi interzic contactul oficial cu agenţia. O altă lege adoptată în decembrie 2025 a interzis furnizarea de apă şi electricitate proprietăţilor UNRWA şi a permis statului să recupereze terenurile din complexele agenţiei din Ierusalimul de Est. O altă proprietate a UNRWA, situată în zona Kfar ‘Aqab din Ierusalimul de Est, urmează să fie supusă unui proces similar în viitorul apropiat.

Ministrul de extremă dreapta al Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, care a sosit la faţa locului pentru a urmări activităţile de evacuare şi demolare ale poliţiei, a declarat: „Este o zi istorică, o zi de sărbătoare şi o zi importantă pentru restabilirea guvernării în Ierusalim. Timp de ani de zile, aceşti susţinători ai terorismului au operat aici, iar astăzi sunt îndepărtaţi împreună cu tot ceea ce au construit”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat demolarea. „Secretarul general îndeamnă guvernul Israelului să înceteze imediat demolarea complexului UNRWA Sheikh Jarrah şi să returneze şi să restaureze complexul şi alte sedii UNRWA către Organizaţia Naţiunilor Unite fără întârziere”, a declarat marţi purtătorul său de cuvânt.

Autoritatea Palestiniană cu sediul la Ramallah a calificat demolarea drept „o încălcare gravă a tuturor regulilor şi normelor dreptului internaţional” şi a îndemnat ONU şi statele membre să ia măsuri pentru a opri demolările.

