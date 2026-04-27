Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a sosit luni la Sankt Petersburg, în Rusia, unde urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin, o nouă etapă a unui turneu diplomatic privind războiul din Orientul Mijlociu, după o întâlnire ratată cu Statele Unite la Islamabad, scrie Le Figaro.

„Ministrul iranian de Externe, Seyyed Abbas Araghchi, a sosit luni dimineață la Sankt Petersburg, în Rusia, pentru a se întâlni și a discuta cu președintele rus Vladimir Putin”, au indicat mai multe mass-media de stat iraniene.

Iranul și Rusia prezintă „un front comun” în fața „forțelor hegemonice mondiale” care se opun țărilor care aspiră „la o lume lipsită de unilateralism și de dominație occidentală”, a scris ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, pe X.

În lipsa unei întâlniri cu emisarii americani, șeful diplomației iraniene își intensifică contactele, axate pe diplomația pakistaneză, care joacă rolul de mediator cu Washingtonul.

Ajuns vineri la Islamabad, Araghchi a discutat cu puternicul șef al armatei pakistaneze, Asim Munir, și cu prim-ministrul Shehbaz Sharif, înainte de a se îndrepta spre Oman, unde s-a întâlnit cu sultanul Haitham ben Tariq.

Ministrul a avut, de asemenea, o discuție telefonică cu omologul său turc, Hakan Fidan, înainte de a se întoarce în Pakistan și apoi de a pleca spre Rusia. Potrivit agenției iraniene Fars, Teheranul a trimis prin intermediul Pakistanului „mesaje scrise” către Washington cu privire la „liniile roșii” referitoare la programul său nuclear și la strâmtoarea Ormuz.

Iranul, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, ar fi prezentat Statelor Unite o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi încetarea războiului, negocierile nucleare fiind amânate pentru o etapă ulterioară, a relatat Axios, citând un oficial american şi două surse bine informate.

Negocierile diplomatice se află într-un impas, iar conducerea iraniană este divizată în privinţa concesiilor nucleare care ar trebui puse pe masa discuţiilor. Propunerea iraniană ar ocoli această problemă pentru a ajunge mai repede la un acord.

Se aşteaptă ca Trump să ţină luni o şedinţă în Camera de criză privind Iranul, împreună cu echipa sa pentru securitate naţională şi politică externă, potrivit a trei oficiali americani.

Criza din negocierile dintre SUA şi Iran s-a adâncit în weekend, după ce vizita ministrului iranian de Externe în Pakistan s-a încheiat fără progrese, scrie Axios.

Araghchi a adus în discuţie planul de a ocoli problema nucleară în timpul întâlnirilor sale de la Islamabad, au declarat două surse avizate. Noua propunere, transmisă SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, se concentrează mai întâi pe rezolvarea crizei din strâmtoare şi a blocadei americane.

