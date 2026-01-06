Președintele Nicușor Dan a minimizat, marți seară, pericolul unei anexări a Groenlandei de către SUA, în condițiile în care insula este un teritoriu autonom al Danemarcei, membră a NATO. Dan a spus că nu este vorba despre „o intenţie oficială a administraţiei Statelor Unite”. Referitor la Venezuela, șeful statului a reiterat că România susține poziția UE.

Întrebat marți seară, la Paris, cum se poziţionează România faţă de intervenţia din Venezuela şi faţă de situaţia Groenlandei, preşedintele României, Nicușor Dan, a făcut distincţii clare între cele două cazuri.

„Primul rând, pe Venezuela, a existat o declaraţie a Uniunii Europene, a 26 din cele 27 de ţări în Uniune, dintre care şi România, foarte nuanţată. Asta este poziţia pe care noi o avem. Acea declaraţie a fost rezultatul unor discuţii, negocieri pe text”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, la Paris, după ce a fost întrebat care este poziţia oficială a României în privinţa Venezuelei.

Referindu-se la Groenlanda, preşedintele a subliniat că situaţia este complet diferită şi că nu există o intenţie oficială din partea Statelor Unite.

„În cazul Groenlandei, nu vorbim despre o intenţie oficială a administraţiei Statelor Unite. Este vorba despre o situaţie total diferită: un teritoriu autonom, NATO, parte a coroanei daneze, deci nu se pune problema”, a mai spus Nicuşor Dan.

Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, a relatat Reuters.

SUA au atacat Venezuela sâmbătă şi l-au destituit pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată peste noapte, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.

