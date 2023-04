Ucraina are „șanse mici” să obțină în acest an o victorie decisivă care să ducă la respingerea tuturor forțelor militare ruse de pe teritoriul său, a declarat șeful armatei americane, Mark Milley, într-un interviu acordat pentru Defense One. Și asta în ciuda faptului că forțele ruse sunt în condițiile în care forțele ruse sunt în prezent „măcelărite” de ucraineni, din cauza tacticilor precum asalturile în valuri umane. Milley a mai precizat că forțele ucrainene au reușit să transforme orașul Bahmut într-un „abator” pentru trupele Moscovei. Concomitent, FMI a acordat un împrumut de 15,6 miliarde de dolari Ucrainei, parte a unui program de asistență financiară în valoare de 115 miliarde de dolari.

Bahmut a devenit un „abator” pentru trupele ruse

„Nu spun că acest lucru nu se poate face. Spun că este puțin probabil”, a precizat Mark Milley în legătură cu șansele ca forțele Kievului să reușească să respingă toate trupele ruse de pe teritoriul Ucrainei în acest an.

Șeful armatei americane a mai precizat că, după ce a eșuat complet, la nivel strategic și operațional, Rusia „a eșuat acum și la nivel tactic”, iar acest lucru se vede în bătălia de la Bahmut, oraș transformat într-un veritabil „abator”, unde militarii ruși „sunt măcelăriți”.

În ceea ce privește furnizarea Ucrainei cu rachete ATACMS cu rază lungă (de 300 de kilometri), Milley a spus că, în acest moment, „există o decizie politică” pentru a nu livra astfel de arme.

„Din punct de vedere militar, avem destul de puține rachete ATACMS, trebuie să ne asigurăm că menținem suficiente stocuri de muniții”, a spus Milley.

FMI a aprobat un plan de asistență de 15,6 miliarde de dolari de dolari, parte a unui program de ajutor financiar de 115 miliarde

Consiliul de Administraţie al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a validat vineri un plan de asistenţă în valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizând calea pentru plata unei prime tranşe de 2,7 miliarde de dolari, informează AFP, preluată de Agerpres.

Planul pe patru ani are scopul de a „sprijini redresarea economică treptată, creând în acelaşi timp condiţiile unei creşteri pe termen lung într-un context de reconstrucţie post-conflict şi pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană”, se arată într-un comunicat de presă al FMI.

Acest sprijin face parte dintr-un program global de ajutor financiar de 115 miliarde de dolari. 80 de miliarde vor fi asiguraţi de „donatori bilaterali şi multilaterali, iar 20 de miliarde de dolari sub formă de granturi, restul de 60 de miliarde de dolari luând forma unui împrumut concesional”, a precizat un oficial al FMI.

„Anunţul de astăzi face parte dintr-o strategie cuprinzătoare construită cu atenţie în colaborare cu autorităţile ucrainene."Prima etapă a fost finanţarea de urgenţă acordată anul trecut”, a detaliat Gavin Gray, şeful misiunii FMI din Ucraina, în timpul unui briefing de presă virtual.

Noul plan ar trebui să ajute iniţial guvernul ucrainean să garanteze un „buget solid pentru 2023”, făcând posibilă consolidarea resurselor fiscale ale statului şi contribuind în acelaşi timp la limitarea inflaţiei. A doua etapă va avea ca scop realizarea reformelor structurale necesare "pentru a garanta stabilitatea macroeconomică şi a sprijini redresarea şi reconstrucţia postbelică".

Ucraina a beneficiat de un sprijin semnificativ de la începutul conflictului, pe 24 februarie 2022, atât din partea Băncii Mondiale, care i-a acordat deja peste 20 de miliarde de dolari, sub formă de împrumuturi sau donaţii, cât şi a Statelor Unite, care i-au acordat peste 110 miliarde de dolari, inclusiv sprijin militar.

O parte semnificativă a acestor fonduri a contribuit la menţinerea serviciilor publice pe linia de plutire şi la plata salariilor funcţionarilor publici, precum şi la îngrijirea persoanelor strămutate în interiorul ţării. FMI mizează pe o redresare economică parţială şi graduală în acest an în Ucraina, în special datorită menţinerii infrastructurii esenţiale, cum ar fi reţeaua de electricitate, vizată totuşi de atacurile forţelor ruse.

