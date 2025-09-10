Șeful spionilor ucraineni știe când Putin va ataca Europa. 1,2 trilioane de dolari pentru înarmare. „O realitate absolută, curând”

Armata rusă va primi zeci de miliarde de dolari pentru reînarmare completă, avertizează șeful serviciului de informații militare ucrainean HUR, Kirilo Budanov – nu doar din cauza Ucrainei, ci și pentru că privește tot mai mult spre vest, scrie Blesk .

„Până în 2030, acest lucru va deveni o realitate absolută”, avertizează generalul popular în Ucraina.

„În prezent se pregătește un program amplu de dezvoltare a armamentului. Este vorba, în esență, de reînarmarea Federației Ruse până în 2037”, a declarat Budanov într-un interviu pentru Apostrof TV.

„Este cel mai amplu program din anii 80.”

Fonduri de modernizare uriașe

Volumele vor fi astronomice. „În prezent, bugetul este estimat la aproximativ 1,2 trilioane de dolari doar pentru reînarmare – nu este bugetul Ministerului Apărării, ci doar fonduri pentru programe de modernizare și reînarmare”, a declarat șeful HUR. „Poate că nu își va îndeplini planurile, nu în totalitate. Dar când vorbim de 1,2 trilioane de dolari, chiar și 50 % este o sumă uriașă.”

Pentru comparație, în prezent, Fondul Monetar Internațional estimează că întregul produs intern brut (PIB) al Federației Ruse este de aproximativ 2,2 trilioane de dolari. Cu alte cuvinte, din întreaga valoare care va fi creată în Rusia în următorii zece ani, 5% ar fi destinată modernizării armatei.

O cifră identică celei la care vrea și NATO să ajungă, dar treptat și, după cum se știe, discuțiile continuă.

Kirilo Budanov, șeful HUR. Foto: Profimedia

Planurile și visele lui Putin

Rusia este considerată de șeful armatei o amenințare nu numai pentru propria țară, ci și pentru țările europene. „Nu acum. Mai aproape de anul 2030, va fi o realitate absolută”, a declarat Budanov. „Are legătură cu modernizarea armatei ruse?”, a întrebat moderatorul. „Are legătură cu planurile și visele lor”, planifică un atac „asupra Europei în general”, afirmă generalul.

Ucraina, teren de testare

Vladimir Putin a anunțat încă din 2018 dezvoltarea a șase arme supermoderne, în special rachete care nu pot fi oprite de apărarea antiaeriană. În același timp, armata rusă a învățat din experiența câmpului de luptă din Ucraina și știe ce au nevoie soldații în practică – de exemplu, drone relativ obișnuite.

Amenințarea nu o reprezintă doar armele mai moderne – Vladimir Putin poate întări armata și cu mulțimi de bărbați chemați la arme, deși deocamdată nu dorește să facă acest lucru. „În 2022, Federația Rusă a efectuat o mobilizare parțială. De atunci, încearcă să facă tot posibilul pentru a evita o altă mobilizare”, comentează generalul decorat, care comandă serviciile de informații militare din 2020.

Cu toate acestea, potrivit lui, Moscova poate ordona mobilizarea. „Din păcate, este o amenințare serioasă. Va fi dureroasă pentru Federația Rusă, dar este realistă. Dacă vor alege calea mobilizării, vor putea să-și mărească brusc numărul și să trimită și mai mulți în măcel, decât o fac acum.”

În acest caz, va apărea o nouă val de rezistență, dar nu va avea niciun efect, nu va opri mașinăria. Societatea rusă și armata pot fi epuizate într-o anumită măsură de război – „războiul durează deja de doisprezece ani, din 2014”, a reamintit Budanov anexarea Crimeei și operațiunile hibride rusești de sprijinire a separatiștilor din Donbas. „În 12 ani, orice forță armată se epuizează într-un fel sau altul. Pe de altă parte, nimeni altcineva nu are în prezent o experiență similară cu a noastră și a lor”, avertizează generalul.

Editor : Sebastian Eduard