Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”

soldați în războiul din ucraina
Imagine cu caracter ilustrativ.

După aproape patru ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se înrăutăţească atât pe front, cât şi pentru oamenii din întreaga ţară, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reţeaua electrică ucraineană a fost grav avariată de atacurile repetate ruseşti, iar întreruperile de curent sunt acum o rutină. Cetăţenii petrec adesea ore întregi în fiecare zi fără electricitate sau încălzire, transmite miercuri dpa, potrivit Agerpres. 

Zelenski a dat asigurări că electricienii lucrează de săptămâni întregi pentru a menţine reţeaua electrică în funcţiune, subliniind că temperaturile sub zero grade reprezintă provocări extraordinare.

El a menţionat, în discursul său video zilnic, că Ucraina a fost vizată din nou de atacuri ruseşti cu rachete balistice, drone de luptă şi rachete de croazieră.

„Lucrurile sunt dificile peste tot în acest moment, dar pe front sunt cele mai grele", a spus Zelenski. „Având în vedere vremea şi eforturile Rusiei de a pretinde că necesitatea de a pune capăt acestui război nu o priveşte. Asalturile continuă. Apărarea poziţiilor noastre continuă", a adăugat el.

Ucraina este în defensivă de luni de zile şi recent a fost nevoită să renunţe la poziţii suplimentare în est şi sud, mai notează dpa. 

