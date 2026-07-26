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Situație fără precedent în Spania și Franța: sute de mii de persoane evacuate din cauza incendiilor de vegetație. UE trimite ajutoare

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Incendiile de vegetație continuă în La Adrada, provincia Ávila, Spania, unde autoritățile desfășoară operațiuni de evacuare. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Spania a declarat stare de urgență națională Franța: cea mai mare evacuare din timp de pace Armata, mobilizată pentru stingerea incendiilor Prima victimă confirmată în Spania Sprijin european pentru Franța și Spania

Peste 250.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele din cauza incendiilor de vegetație scăpate de sub control din Spania și Franța, în contextul unui nou val de căldură extremă care afectează vestul Europei. Autoritățile din cele două țări încearcă să limiteze extinderea flăcărilor, însă vântul puternic și temperaturile ridicate îngreunează intervențiile, relatează The Guardian.

Aproximativ 70.000 de persoane au fost evacuate din centrul Spaniei, iar alte 197.000 au fost obligate să fugă din calea incendiilor în Franța, inclusiv zeci de mii de locuitori ai orașului Bordeaux, situat în celebra regiune viticolă Gironde.

Spania a declarat stare de urgență națională

Guvernul spaniol a instituit stare de urgență națională, fiind pentru prima dată când țara recurge la această măsură din cauza unor incendii forestiere.

Sute de pompieri intervin de mai multe zile pentru stingerea focarelor, însă incendiile continuă să se extindă, alimentate de seceta severă, valurile persistente de căldură și efectele crizei climatice. În Spania, situația a fost agravată de rafalele puternice de vânt, iar două dintre cele trei incendii majore s-au unit vineri, formând un front de foc și mai dificil de controlat.

Premierul Pedro Sánchez a declarat că răcirea vremii de sâmbătă le-a oferit pompierilor „o fereastră de oportunitate” pentru a încerca limitarea incendiilor.

„Ne așteaptă câteva ore dificile, deoarece, deși temperaturile au scăzut, nu știm exact cum se va comporta vântul și cât de puternic va fi”, a avertizat acesta.

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Franța: cea mai mare evacuare din timp de pace

În Franța, amploarea operațiunilor de evacuare este fără precedent. Ministrul de Interne a declarat că evacuarea celor aproape 200.000 de persoane reprezintă „probabil” cea mai mare operațiune de acest fel desfășurată în timp de pace în istoria țării.

Guvernul francez a ordonat evacuarea tuturor persoanelor aflate în calea incendiului, inclusiv a locuitorilor din suburbiile vestice ale orașului Bordeaux. Polițiștii au mers din ușă în ușă pentru a le cere oamenilor să își părăsească locuințele.

Locuitorii au fugit în grabă sub un cer întunecat de fumul dens, iar în unele localități de pe litoral oamenii au fost nevoiți să se refugieze cu bărcile după ce flăcările au ajuns în apropierea coastelor.

Prefectul regiunii Gironde, Sophie Brocas, a declarat că incendiul a căpătat „o amploare fără precedent”, iar vântul puternic împingea flăcările spre zona metropolitană Bordeaux.

Armata, mobilizată pentru stingerea incendiilor

Autoritățile franceze au mobilizat mijloace impresionante pentru combaterea incendiilor.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că un avion militar de transport Airbus A400M Atlas a fost trimis în sprijinul celor 18 aeronave deja implicate în operațiunile aeriene.

„Lupta este lungă și extrem de dificilă”, a declarat acesta.

În plus, guvernul a mobilizat aproximativ 1.500 de militari și a distribuit de urgență 1,5 milioane de măști de protecție pentru populație, din cauza fumului dens.

Pompierii au săpat șanțuri de protecție și au folosit substanțe ignifuge în încercarea de a încetini înaintarea focului, în condițiile în care prognozele indicau că vântul urma să împingă incendiile și mai aproape de Bordeaux. Focarele au fost semnalate la aproximativ 32 de kilometri vest de oraș.

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat că incendiul din Gironde este atât de puternic încât și-a generat propriile curenți de aer, fenomen specific incendiilor de intensitate extremă.

„Incendiile care afectează țara noastră au atins un nivel nemaiîntâlnit până acum”, a scris acesta pe platforma X.

„Prioritatea noastră este clară: protejarea vieților omenești.”

Oficialul i-a îndemnat pe locuitori să respecte ordinele de evacuare „fără întârziere”.

Din cauza fumului și a calității foarte scăzute a aerului, ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García, le-a cerut locuitorilor din Madrid să evite deplasările în aer liber.

„Evitați activitatea fizică și șederea în aer liber. Dacă ieșiți afară și observați fum sau cenușă, purtați o mască”, a transmis aceasta pe X.

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Prima victimă confirmată în Spania

Ministerul spaniol de Interne a anunțat sâmbătă seară moartea unui bărbat în incendiul din Manises, în provincia Valencia.

Victima a fost găsită într-o mașină aflată într-o râpă, au precizat autoritățile.

Oficialii au subliniat că acest incendiu este separat de marile focare care fac ravagii la vest de Madrid și care, până în prezent, nu au provocat victime, potrivit informațiilor disponibile.

Valurile succesive de caniculă care au afectat Europa în ultimele săptămâni au uscat vegetația și au transformat pădurile într-un combustibil ideal pentru propagarea rapidă a incendiilor.

În Spania, focul a distrus deja aproximativ 130.000 de hectare de pădure în acest an, cu aproape o treime peste media anuală, potrivit premierului Pedro Sánchez.

În Franța, suprafața afectată depășește 98.000 de hectare, iar ministrul francez de Interne a calificat situația drept un „record istoric”.

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Sprijin european pentru Franța și Spania

Mai multe state europene au trimis ajutoare pentru combaterea incendiilor. Croația, Republica Cehă, Grecia, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Slovacia au pus la dispoziție avioane de stingere și alte resurse pentru intervențiile din Franța și Spania.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană își intensifică sprijinul acordat celor două state.

„Europa este alături de Franța și Spania în fața incendiilor devastatoare care le afectează teritoriile. Cinci avioane și două elicoptere din flota de salvare sunt acum mobilizate în Franța, iar patru avioane sosesc astăzi în Spania”, a transmis aceasta pe platforma X.

Editor : Ana Petrescu

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