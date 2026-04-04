După Viktor Orban, și premierul slovac Robert Fico cere anularea sacțiunilor UE pentru petrolul și gazele rusești

Uniunea Europeană ar trebui să pună capăt sancţiunilor asupra importurilor de petrol şi gaze ruseşti, să ia măsuri pentru a restabili fluxurile de petrol prin conducta Drujba şi să pună capăt războiului din Ucraina pentru a combate criza energetică rezultată în urma războiului din Iran, a declarat sâmbătă premierul slovac Robert Fico, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„UE şi în special (Comisia Europeană) ar trebui să reia imediat dialogul cu Rusia şi să garanteze un astfel de mediu politic şi juridic încât statele membre individuale şi UE în ansamblu să poată reaproviziona rezervele de gaze şi petrol lipsă şi să permită aprovizionarea cu aceste materii prime strategice din toate sursele şi direcţiile posibile, inclusiv din Rusia”, a declarat Fico într-un comunicat, după o convorbire cu premierul ungar Viktor Orban.

