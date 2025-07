Sondaj: majoritatea americanilor apreciază că Administrația Trump ascunde informații despre Jeffrey Epstein

Majoritatea americanilor consideră că Administraţia preşedintelui Donald Trump ascunde informaţii despre cazul traficantului sexual Jeffrey Epstein, relevă un sondaj Reuters/Ipsos publicat miercuri și citat de Agerpres.



Miliardarul Jeffrey Epstein s-a aflat în centrul unui mare scandal internaţional cu delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore, şi ramificaţii politice. Arestat şi pus sub acuzare, el s-a sinucis în detenţie în anul 2019 şi cazul nu a fost până în prezent elucidat public, alimentând numeroase teorii. Administraţia lui Trump a promis că "va ridica vălul" asupra acestui caz şi a publicat în februarie unele documente din dosar, fară însă a-l lămuri.

Trump, prieten cu Epstein

Vechile legături amicale dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar preşedintele american a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.



Donald Trump, care locuia aproape de Jeffrey Epstein în Florida şi New York, l-a caracterizat pe acesta la începutul anilor 2000 drept "un tip grozav". "Este foarte distractiv cu el. Spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult cum îmi plac şi mie, iar multe dintre ele sunt foarte tinere", declara Trump atunci pentru New York Magazine.



În 2024, un judecător din New York a dezvăluit numele presupuselor contacte, cunoştinţe, rude, victime şi complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv Donald Trump şi fostul preşedinte democrat Bill Clinton, fără a menţiona însă vreun comportament ilegal sau reprobabil din partea lor.



Dar un sondaj desfăşurat pe parcursul a două zile pe un eşantion de 1.027 de adulţi americani, cu o marjă de eroare de +/- 3%, şi încheiat miercuri relevă că 69% dintre respondenţi cred că guvernul federal american ascunde detalii despre clienţii lui Epstein, în timp ce numai 6% afirmă că nu au nicio astfel de suspiciune, iar 25% nu au o opinie conturată.



Responsabili ai Administraţiei Trump din instituţiile de aplicare a legii au promis publicarea de noi documente cu dezvăluiri majore despre Epstein şi presupusa lui clientelă, promisiune asupra căreia executivul american a revenit săptămâna trecută, reuşind astfel să-i irite inclusiv pe unii dintre susţinătorii preşedintelui republican. Aproape două treimi dintre republicanii intervievaţi în sondaj cred că administraţia Trump ascunde detalii despre afacerile lui Epstein.



Potrivit Reuters, Trump şi oficialii Casei Albe au analizat o serie de opţiuni, inclusiv dezvăluirea de noi documente, numirea unui procuror special şi elaborarea unor măsuri în chestiuni precum pedofilia. Însă preşedintele republican minimalizează cazul şi chiar îi critică pe susţinătorii săi preocupaţi de acest dosar, pe care-i acuză că sunt "slabi" şi că îi ajută astfel pe opozanţii democraţi. "Nu mai vreau sprijinul lor!", a scris Trump într-o postare pe reţelele de socializare.



Mai mult, în spatele uşilor închise, Trump şi consilierii săi de rang înalt au contactat influenceri cheie din cadrul mişcării MAGA, îndemnându-i să-şi atenueze criticile faţă de modul în care administraţia a gestionat ancheta Epstein şi să se concentreze asupra priorităţilor politicii "America First".

Editor : Marina Constantinoiu