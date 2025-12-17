Live TV

Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)

Miami Florida,International Airport,Passport Control,English Spanish bilingual,multiple languages,bilingual,multilingual,customs,looking FL130822002
Aeroportul internațional din Miami, Florida. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Sosirile în SUA au scăzut cu 2,6% față de 2024

În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să anuleze călătoriile în Statele Unite, programate pentru următoarele săptămâni, din cauza temerilor legate de noi restricții de intrare pe teritoriul nord-american. Aceste restricții ar include, în special, verificarea activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Acest lucru a fost confirmat de mai multe agenții de turism și tour-operatori pentru cotidianul italian Corriere della Sera, fără a ascunde o anumită perplexitate.

Neîncrederea vine în urma publicării de către Departamentul Securității Interne a unui set de noi reguli pentru persoanele care doresc să intre în Statele Unite ca turiști. Aceste reguli se aplică și beneficiarilor programului de scutire de viză, cum ar fi cetățenii UE. Cu excepția unor evenimente neprevăzute, aceste modificări ar putea intra în vigoare înainte de vara anului 2026.

În baza acestor noi reguli, cei care solicită o viză de intrare în Statele Unite vor fi obligați să adauge rețelele sociale ca „element de date obligatoriu”. Modificarea propusă ar afecta cele 42 de țări ai căror cetățeni pot sta în Statele Unite până la 90 de zile fără viză, sub rezerva unui proces de verificare prealabilă a călătoriei prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA). „Vrem siguranță. Vrem protecție. Vrem să ne asigurăm că nu vom lăsa să intre în țara noastră persoane greșite”, a declarat președintele Donald Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă.

„În prezent, cetățenii italieni pot intra în Statele Unite prin intermediul ESTA, iar procedurile rămân fluide și eficiente”, explică Mia Hezi, președinta Visit USA-Italy, asociația consiliilor de turism, companiilor aeriene, operatorilor turistici, hotelurilor și companiilor de închiriere de mașini din SUA. „Piața italiană continuă să manifeste un interes puternic pentru turismul în Statele Unite”, adaugă Hezi, care anticipează că organizația „va continua să monitorizeze evoluția regulamentului propus și va informa prompt călătorii”.

Conform datelor furnizate de Autoritatea Vamală a SUA, în primele unsprezece luni ale acestui an, sosirile în SUA au scăzut cu 2,6% față de 2024. Fluxurile din Europa de Vest au scăzut cu 3,7%, scăderi mai puțin semnificative înregistrându-se din partea țărilor nordice (Danemarca, Norvegia, Suedia), în timp ce Italia, contracarând ușor tendința, a înregistrat o creștere de 5,1%, în ciuda închiderii la -1,5% în noiembrie.

„În general, traficul transatlantic continuă să crească”, a declarat pentru Corriere della Sera Willie Walsh, directorul general al IATA, asociația internațională a companiilor aeriene. „Am observat însă un impact puternic în conexiunile dintre SUA și Canada”. Datele furnizate de platforma Cirium arată că în 2026, zborurile peste Atlantic vor continua să crească. Potrivit Asociației de Turism din SUA, însă, călătoriile către Statele Unite își vor inversa cursul și vor scădea în 2025, cheltuielile totale cu călătoriile scăzând cu 3,2%.

Și în timp ce turiștii încearcă să-și dea seama ce urmează, administrația americană a început să accepte cereri pentru un „card de aur” care le-ar permite celor care plătesc un milion de dolari să obțină rezidența permanentă în Statele Unite „într-un timp record”. Site-ul dedicat anunță și lansarea unui „card de platină” pentru cei care plătesc cinci milioane de dolari.

