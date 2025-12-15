Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO: „Am văzut detaliile”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit luni despre "progrese" în negocierile privind garanţiile de securitate ale SUA pentru ţara sa, după două zile de discuţii la Berlin cu emisarii Washingtonului. Trimisul SUA a semnalat că este pregătit să ofere Ucrainei garanții pentru un viitor acord de pace care să corespundă acelorași niveluri de securitate ca și articolul 5 din Tratatul NATO, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă cu cancelarul german Fridrich Merz.

Articolul 5 este piatra de temelie a NATO, deoarece garantează securitatea colectivă, asigurând că toți membrii vor răspunde unui atac asupra unui membru ca și cum ar fi un atac asupra lor, comentează POLITICO.

„Am aflat acum de la partea americană că sunt gata să ne ofere garanții de securitate corespunzătoare articolului 5”, a declarat Zelenski la cancelaria din Berlin.

„Am văzut detaliile şi arată destul de bine, chiar dacă este doar o primă schiţă”, a continuat Zelenski.



La rândul său, Merz a spus că discuţiile dintre Statele Unite şi Ucraina, care au avut loc duminică şi luni la Berlin, oferă o şansă reală pentru un proces de pace cu Rusia, Washingtonul prezentând un set remarcabil de garanţii de securitate pentru Kiev.



În urma acestor două zile de negocieri în capitala Germaniei, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, urmează să participe luni seară la o întâlnire a liderilor europeni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a mai indicat Merz.

„Nu vor fi pe masă la nesfârșit”

Negociatorii americani au afirmat anterior luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”, dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, potrivit Kyiv Post.

„Tot ceea ce credem că ucrainenii au nevoie pentru a se simţi în siguranţă este inclus în componenta de securitate a proiectului de acord”, a subliniat un oficial de rang înalt american în cadrul unei conferinţe de presă.



Un negociator american care a participat şi el la conferinţa cu jurnaliştii a avertizat, însă, că aceste garanţii de securitate pentru Ucraina, despre care nu a oferit detalii concrete, „nu vor fi pe masă la nesfârşit”.

Delegația SUA a petrecut mai mult de opt ore în compania președintelui Zelenski și a avut întâlniri ample cu liderii europeni, inclusiv consilieri de securitate națională și miniștri de Externe din Germania, Marea Britanie și Franța.

Un oficial a descris discuțiile ca fiind „foarte, foarte pozitive din aproape toate punctele de vedere”, adăugând că negociatorii „au ajuns la un consens cu privire la o serie de aspecte pe care le consideră esențiale pentru încheierea unui acord de pace”.



Potrivit acestor două surse, preşedintele american Donald Trump urmează să-i contacteze pe omologul ucrainean şi liderii europeni luni, în timpul unei cine la care aceştia urmează să participe în capitala Germaniei.



Înaltul oficial citat anterior, care a cerut anonimatul, la fel ca şi negociatorul, a considerat că Rusia ar accepta aceste garanţii de securitate.



Problema garanţiilor de securitate este un punct extrem de sensibil pentru Moscova, care a respins întotdeauna categoric aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică şi la mecanismul de apărare reciprocă al acesteia.

Merz salută angajamentele americanilor

După Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz a salutat, de asemenea, angajamentele delegației americane.

„Este un acord cu adevărat amplu și substanțial, pe care nu l-am mai avut până acum, și anume că atât Europa, cât și SUA sunt pregătite în comun – iar președintele Zelenski a făcut referire la articolul 5 din Tratatul NATO – să ofere garanții de securitate similare Ucrainei”, a declarat Merz.

„În opinia mea, acesta este un pas înainte cu adevărat important. Și, așa cum am spus, partea americană s-a angajat și din punct de vedere politic și, în perspectivă, din punct de vedere juridic să facă acest lucru”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, aliații Ucrainei nu vor mai repeta „greșelile acordurilor de la Minsk”.

„În cazul unui nou atac rus, Ucraina va fi capabilă să se apere nu numai pe cont propriu, ci și cu sprijinul țărilor care își asumă angajamentele corespunzătoare”, citează mass-media ucrainene declarațiile lui Merz.

El a adăugat că țările europene au prezentat Rusiei propunerile lor privind garanțiile de securitate și că „mingea este acum în terenul Moscovei”.

Discuțiile au contribuit la apropierea pozițiilor cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie

Potrivit surselor americane, discuţiile cu ucrainenii au contribuit, de asemenea, la apropierea poziţiilor cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de Moscova în sudul Ucrainei, precum şi cu privire la problemele teritoriale, relatează AFP și Reuters, preluate de Agerpres.



Oficialii au spus că au ajuns la un acord asupra a 90% dintre problemele implicate. Unul dintre ei a precizat că problemele teritoriale de lungă durată rămân, dar că „avem mai multe soluţii diferite pe care să le sugerăm pentru a acoperi decalajul”.



Ucraina a declarat anterior că nu va ceda teritoriu Rusiei. Oficialii au spus că problemele teritoriale vor fi rezolvate între cele două părţi beligerante.



Grupurile de lucru sunt aşteptate să se întâlnească în Statele Unite în weekend, posibil la Miami, potrivit unuia dintre oficiali.



„Cred că veţi auzi că ne-am apropiat considerabil de diminuarea problemelor dintre ucraineni şi ruşi. Este clar”, a spus oficialul.



El a mai precizat că un grup de lucru a elaborat un proiect de trei pagini privind problemele teritoriale şi că Zelenski este aşteptat să îl analizeze cu echipa sa, iar partea americană va discuta în cele din urmă subiectul cu ruşii.



La rândul său, partea ucraineană a descris discuţiile de două zile de la Berlin drept „constructive şi productive”.



„Sperăm să ajungem la un acord care să ne aducă mai aproape de pace până la sfârşitul zilei”, a scris negociatorul-şef ucrainean, Rustem Umerow, luni după-amiază, pe X.



Cu toate acestea, el a avertizat că există o mulţime de speculaţii anonime în mass-media. El i-a lăudat pe negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, despre care a spus că lucrează „extrem de constructiv” pentru a găsi un acord de pace durabil.

