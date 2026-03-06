Live TV

Sri Lanka anunță că a luat controlul unei nave militare iraniene, de teama unui nou atac american

Data publicării:
vas iran scufundat iris dena
Vasul iranian a fost scufundat de o torpilă americană. Sursă foto: X / war.gov

Sri Lanka a luat vineri controlul unei nave militare iraniene după ce a evacuat echipajul, care semnalase o avarie la motor, la două zile după ce o fregată iraniană a fost torpilată de un submarin american, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Două sute patru marinari, care se aflau la bordul IRIS Bushehr, au fost transpordaţi pe trei nave ale marinei srilankeze şi sunt găzduiţi acum într-o unitate militară în apropiere de capitala Colombo, a indicat un înalt responsabil al guvernului srilankez.

„Armata noastră a luat controlul navei, care va fi dusă spre Trincomalee”, un port situat în nord-estul insulei, a declarat el pentru AFP.

Patru iranieni au rămas la bord pentru a-i asista pe marinarii srilankezi, a precizat el.

Preşedintele Sri Lankăi, Anura Kumara Dissanayake, a autorizat nava iraniană să intre în apele teritoriale ale insulei după ce IRIS Bushehr semnalase o pană la unul din cele două motoare.

Preşedintele a explicat că a luat această decizie pentru a salva vieţi, dat fiind că marinarii aflaţi la bord se temeau că nava lor va fi lovită la fel ca fregata iraniană.

IRIS Dena scufundată miercuri de un submarin american.

„Ne apărăm cu fermitate politica de nealiniere, veghind ca valorile umanitare şi salvarea de vieţi omeneşti să rămână prioritatea noastră absolută”, a declarat preşedintele vineri pe platforma X.

Marina srilankeză a salvat 32 de marinari de pe IRIS Dena, alţi 84 au fost recuperaţi fără viaţă, iar operaţiunile de găsire a celorlalţi 64 continuă.

Cele două nave iraniene participaseră la un exerciţiu militar în portul indian Visakhapatnam.

Washingtonul a anunţat miercuri că a torpilat IRIS Dena, precizând că a fost „pentru prima dată după 1945” când un submarin american de atac a scufundat „o navă combatantă inamică”.

Acest atac militar american a fost primul în afara zonei Orientului Mijlociu după ce SUA şi Israel au declanşat războiul în Iran.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a anunţat că evaluează situaţia şi colaborează cu autorităţile locale pentru a veni în ajutorul supravieţuitorilor de pe IRIS Dena.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
victor ponta oana toiu
3
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
4
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
fregata
5
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
epstein trump 2
Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră
nava iraniana vazuta din aer
SUA au lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea unui portavion din Al Doilea Război Mondial”
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Opțiuni pe termen scurt, de reducere a prețului la energie, discutate de UE
Donald Trump
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Dubai by night, city skyline with The Business Central Towers, illuminated highways, and modern glass and steel skyscrapers, aerial view.
WSJ: Emiratele Arabe Unite ar putea îngheţa active iraniene pentru a pedepsi Teheranul. Miză de miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în...
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Anchetă DNA în Portul Contanța. Doi șefi, prinși în flagrant...
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Israelul anunță o nouă fază a...
profimedia-1009282365
Maia Sandu face clarificări privind o posibilă candidatură la...
Ultimele știri
Daniel David: Fondul de burse pentru studenţi ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei în 2026, completat cu bani europeni
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie. Estimări ANM pentru următoarele patru săptămâni
New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină în Fecioară. Oportunități în carieră. Nativii acestor patru zodii își pot îndeplini destinul
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Decizie istorică a justiției în cea mai mare enigmă a Revoluției. Cine a ascuns adevărul despre tragedia...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Spălatul mașinii în fața blocului sau în curte, permis sau interzis? Ce spune legea în România
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii