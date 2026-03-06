Sri Lanka anunță că a luat controlul unei nave militare iraniene, de teama unui nou atac american

Sri Lanka a luat vineri controlul unei nave militare iraniene după ce a evacuat echipajul, care semnalase o avarie la motor, la două zile după ce o fregată iraniană a fost torpilată de un submarin american, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Două sute patru marinari, care se aflau la bordul IRIS Bushehr, au fost transpordaţi pe trei nave ale marinei srilankeze şi sunt găzduiţi acum într-o unitate militară în apropiere de capitala Colombo, a indicat un înalt responsabil al guvernului srilankez.

„Armata noastră a luat controlul navei, care va fi dusă spre Trincomalee”, un port situat în nord-estul insulei, a declarat el pentru AFP.

Patru iranieni au rămas la bord pentru a-i asista pe marinarii srilankezi, a precizat el.

Preşedintele Sri Lankăi, Anura Kumara Dissanayake, a autorizat nava iraniană să intre în apele teritoriale ale insulei după ce IRIS Bushehr semnalase o pană la unul din cele două motoare.

Preşedintele a explicat că a luat această decizie pentru a salva vieţi, dat fiind că marinarii aflaţi la bord se temeau că nava lor va fi lovită la fel ca fregata iraniană.

IRIS Dena scufundată miercuri de un submarin american.

„Ne apărăm cu fermitate politica de nealiniere, veghind ca valorile umanitare şi salvarea de vieţi omeneşti să rămână prioritatea noastră absolută”, a declarat preşedintele vineri pe platforma X.

Marina srilankeză a salvat 32 de marinari de pe IRIS Dena, alţi 84 au fost recuperaţi fără viaţă, iar operaţiunile de găsire a celorlalţi 64 continuă.

Cele două nave iraniene participaseră la un exerciţiu militar în portul indian Visakhapatnam.

Washingtonul a anunţat miercuri că a torpilat IRIS Dena, precizând că a fost „pentru prima dată după 1945” când un submarin american de atac a scufundat „o navă combatantă inamică”.

Acest atac militar american a fost primul în afara zonei Orientului Mijlociu după ce SUA şi Israel au declanşat războiul în Iran.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a anunţat că evaluează situaţia şi colaborează cu autorităţile locale pentru a veni în ajutorul supravieţuitorilor de pe IRIS Dena.

Editor : C.L.B.