Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte acordul de pace, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters.

Sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului, au afirmat că Kievul se află sub o presiune mai mare din partea Washingtonului decât în timpul oricăror discuții de pace anterioare și că SUA doresc ca Ucraina să semneze cadrul acordului până joia viitoare.

„Ei vor să oprească războiul și vor ca Ucraina să plătească prețul”, a declarat una dintre surse.

O delegație formată din înalți oficiali militari americani s-a întâlnit joi la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre calea către pace. Ambasadorul SUA în Ucraina și șeful departamentului de relații publice al armatei, care au însoțit delegația, au descris întâlnirea ca fiind un succes și au declarat că Washingtonul dorește un „calendar agresiv” pentru semnarea unui document între SUA și Ucraina.

Potrivit surselor Financial Times, Casa Albă a stabilit termene stricte pentru procesul de negociere, insistând ca liderul ucrainean să accepte termenii acordului până la Ziua Recunoștinței, care este sărbătorită în Statele Unite pe 27 noiembrie.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a susținut că eșecurile de pe front ar trebui să determine Ucraina să se așeze la masa negocierilor acum

