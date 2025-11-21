Eșecurile de pe front ar trebui să determine Ucraina să se așeze la masa negocierilor acum, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, potrivit oficiosului Kremlinului.

„Eficiența acțiunilor Forțelor Armate ale Federației Ruse ar trebui să-l convingă pe Zelenski și regimul său că este mai bine să negocieze și să o facă acum, mai bine să o facă chiar acum, decât mai târziu”, a spus el.

Reprezentantul Kremlinului a subliniat că acțiunile armatei ruse sunt menite să forțeze regimul Zelenski să accepte o soluție pașnică, iar continuarea conflictului este inutilă și periculoasă pentru Kiev. El a adăugat că Ucraina trebuie să-și asume responsabilitatea și să înceapă negocierile.

„Spațiul de libertate de decizie pentru el (Zelenski. — N. red.) se reduce pe măsură ce se pierd teritorii în urma acțiunilor ofensive ale forțelor armate ruse”, a remarcat Peskov.

În același timp, el a reamintit că Rusia este complet deschisă negocierilor de pace și dorește ca acestea să aibă succes.

„Și pentru ca acest lucru să se întâmple, nu suntem dispuși să discutăm acest subiect în mod public”, a declarat Peskov, comentând noile propuneri ale Washingtonului privind soluționarea conflictului.

El a adăugat, de asemenea, că Moscova nu a primit nimic oficial și că nu a avut loc nicio discuție concretă pe marginea punctelor documentului.

Editor : A.R.