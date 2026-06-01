SUA au propus un plan Israelului şi Libanului pentru a putea continua negocierile de pace

Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
Secretarul de stat american Marco Rubio a propus Israelului şi Libanului un plan pentru o „dezescaladare graduală” a conflictului, pe fondul intensificării ofensivei israeliene pe teritoriul libanez, ceea ce pune în pericol negocierile de pace, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

Şeful diplomaţiei americane a avut duminică discuţii telefonice cu preşedintele libanez, Joseph Aoun, şi cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu.

Statele Unite au propus, pentru a putea continua discuţiile, ca gruparea şiită Hezbollah să înceteze toate atacurile împotriva Israelului şi ca, în schimb, Israelul să se abţină de la intensificarea ofensivei în zona Beirutului.

„Aceasta ar crea premisele pentru o dezescaladare graduală a tensiunilor şi o încetare efectivă a ostilităţilor”, a declarat un înalt oficial american.

Funcţionarul respectiv a explicat că Aoun s-a arătat deschis faţă de această idee, dar preşedintele parlamentului libanez, Nabih Berri, ar fi cerut ca Israelul să-şi înceteze mai întâi campania militară, un răspuns pe care Washingtonul l-a calificat drept „dezamăgitor”.

Administraţia lui Donald Trump, a adăugat sursa americană, nu se aşteaptă şi nici nu susţine ca Israelul să renunţe la represalii în urma atacurilor grupării şiite pe teritoriul său.

Israelul a capturat duminică castelul Beaufort, o poziţie strategică situată în sudul Libanului şi la nord de râul Litani, iar luni, guvernul condus de Benjamin Netanyahu a ordonat atacuri asupra suburbiilor Beirutului.

Această intensificare a ofensivei are loc în pofida faptului că, din 17 aprilie, este în vigoare un armistiţiu şi că marţi este prevăzută începerea unei a patra runde de negocieri de pace la Washington între reprezentanţii Israelului şi ai Libanului, contacte pe care Hezbollah le respinge.

