SUA desecretizează un nou rechizitoriu împotriva lui Nicolas Maduro, a soției și a fiului acestuia

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a desecretizat sâmbătă un nou rechizitoriu federal în care președintele venezuelean Nicolás Maduro, soția sa Cilia Flores de Maduro și fiul lor Nicolás Ernesto Maduro Guerra sunt inculpați, alături de alți oficiali venezueleni și co-conspiratori, pentru trafic de droguri, corupție sistemică și colaborare cu organizații narcoteroriste.

Potrivit documentului de 25 de pagini al Curții Districtului de Sud al New York-ului, liderii regimului de la Caracas au folosit instituțiile statului pentru a facilita traficul a mii de tone de cocaină către Statele Unite pentru decenii, îmbogățindu-și astfel apropiații și familiile, în timp ce violența și corupția s-au răspândit pe teritoriul venezuelean.

Rechizitoriul descrie modul în care Maduro și colaboratorii săi au corupt instituțiile publice pentru a proteja și sprijini traficul de droguri, inclusiv furnizarea de pașapoarte diplomatice traficanților și protejarea transporturilor aeriene de cocaină, colaborând cu grupări precum Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ELN, cartelurile mexicane și alte organizații criminale transnaționale.

Documentul precizează că această rețea de corupție și trafic a permis distribuirea a mii de tone de cocaină către Statele Unite, folosind rute de transbordare în Caraibe, America Centrală și Mexic, în timp ce oficialii veneau cu sprijin politic și acoperire militară pentru operațiuni.

Maduro este acuzat că a transformat instituțiile publice într-un sistem corupt de care a beneficiat el, familia sa și partenerii lor criminali, iar rechizitoriul detaliază implicarea soției și a fiului în consolidarea și protejarea acestei rețele ilegale.

Procurorii americani susțin că aceste activități nu sunt doar fapte de corupție, ci se încadrează în narcoterorism și trafic de droguri la scară largă, cu efecte devastatoare pentru sănătatea publică și siguranța internațională.

