SUA intenționează să reducă numărul de bombardiere strategice și nave de război puse la dispoziția NATO în caz de criză (presă)

Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga. Foto: Profimedia

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ contribuțiile militare disponibile pentru a veni în ajutorul aliaților europeni în caz de criză, inclusiv avioane de vânătoare, nave de război și avioane de realimentare în zbor, a relatat marți publicația germană Spiegel, conform Reuters.

Alianța NATO se află sub o presiune fără precedent, unele țări europene temându-se că Washingtonul s-ar putea retrage definitiv.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur aliații europeni pentru că nu alocă suficiente fonduri armatei lor și a promis că va retrage mii de soldați din Germania. Ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu de peste mări al Danemarcei, a amplificat și mai mult tensiunile transatlantice.

Liderul de la Casa Albă a criticat, de asemenea, cu vehemență aliații europeni pentru lipsa de sprijin în ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim în contextul conflictului cu Iranul, afirmând că ia în considerare retragerea din Alianța NATO și punând sub semnul întrebării obligația Washingtonului de a respecta pactul de apărare reciprocă.

Conform articolului publicat de Spiegel, un reprezentant al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a informat înalții oficiali din statele membre cu privire la acest plan la sediul NATO din Bruxelles, la sfârșitul săptămânii trecute.

Trei surse familiarizate cu această chestiune au declarat pentru Reuters că administrația Trump intenționa să anunțe aliații NATO săptămâna trecută că va reduce fondul de capacități militare de care dispune alianța în caz de criză.

Conform rapoartelor, Statele Unite intenționează să mențină doar jumătate din numărul anterior de bombardiere strategice. Mai precis, numărul avioanelor de vânătoare americane urmează să scadă cu o treime, a declarat, potrivit Spiegel, reprezentantul american Alexander Velez-Green în cadrul reuniunii cu ușile închise.

De asemenea, Marina Militară a Statelor Unite urmează să pună la dispoziția NATO un număr mai redus de distrugătoare, iar SUA nu mai intenționează să furnizeze alianței niciun submarin.

În urma acestor schimbări, Europa ar fi nevoită să-și asigure singură dronele de recunoaștere, în timp ce SUA intenționează să reducă semnificativ furnizarea de modele înarmate.

Conform articolului din Spiegel, Statele Unite vor oferi mai multe detalii în cadrul unei conferințe, care va avea loc la începutul lunii iunie. Ministerul Apărării din Germania nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenției Reuters.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat pentru Spiegel că, în planificarea forțelor NATO, s-a înregistrat o „dependență excesivă” de Statele Unite și că, odată ce Europa și Canada vor investi mai mult în apărare, responsabilitățile militare în cadrul alianței ar putea fi reorganizate.

