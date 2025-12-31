Live TV

SUA mai fac o concesie în fața Rusiei. Compania petrolieră sârbă, controlată de Moscova își va relua producția

Data publicării:
sigla nis gazprom
Foto: Profimedia Images

SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic.

"Societatea NIS a obţinut o licenţă de la Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei americane, care îi va permite să-şi continue activităţile până în 23 ianuarie. Aceasta înseamnă că rafinăria de la Pancevo va putea, după 36 de zile, să-şi reia funcţionarea", a afirmat ministrul sârb pe Instagram, potrivit AFP, transmite Agerpres.

După nouă luni de amânări succesive, Washingtonul a impus la 9 octombrie sancţiuni asupra NIS, controlat în procent de 56% de societăţile ruse - Gazprom Neft şi Intelligence. Rafinăria sa de la Pancevo, în apropiere de Belgrad, care aprovizionează 80% din piaţa sârbă, a fost obligată să-şi întrerupă producţia la începutul lunii decembrie.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
belgrad
Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an
Președintele rus Vladimir Putin.
Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”
drapelele ue si sua
SUA amenință companiile europene. De ce s-ar putea să nu aibă efectul dorit
steagul ue si al serbiei
Sprijinul populației pentru intrarea Serbiei în UE scade. Câți sârbi ar vota pentru aderare dacă ar avea loc un referendum
donald trump in biroul oval
Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
Ultimele știri
Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor
Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei”
„Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Taxa de carbon. Ce este şi cât vor plăti românii care îşi construiesc case în 2026
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...