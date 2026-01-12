Live TV

SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul

Data publicării:
donald trump narendra modi india
Donald Trump și Narendra Modi. Foto: Profimedia Images

Statele Unite și India continuă negocierile pentru un acord comercial, însă discuțiile sunt marcate de tarifele ridicate impuse de Washington, de presiunile legate de achizițiile de petrol rusesc și de tensiunile politice apărute în relația dintre Donald Trump și Narendra Modi, în contextul în care ambele părți susțin că rămân angajate în dialog, relatează BBC.

Următoarea discuție privind acordul era programată pentru marți, a declarat Sergio Gor, noul ambasador al SUA în India, în timpul unei vizite la Delhi, fără a oferi detalii despre participanți.

El a mai spus că relația de prietenie dintre președintele american Donald Trump și premierul indian Narendra Modi este una reală și că „adevărații prieteni pot avea dezacorduri, dar își vor rezolva întotdeauna diferențele în final”.

Declarațiile lui Gor vin la doar câteva zile după ce unii oficiali americani au pus pe seama Indiei întârzierea semnării acordului, acuzație respinsă de Delhi.

Negocierile comerciale dintre cele două țări sunt tensionate de când Statele Unite au impus, în luna august, tarife de 50% pentru produsele indiene, cele mai ridicate din Asia, inclusiv penalități legate de achizițiile Indiei de petrol rusesc. Washingtonul a cerut un acces mai larg pe piața agricolă indiană, un punct sensibil vechi, pe care Delhi l-a respins ferm.

Sergio Gor a depus jurământul la Casa Albă în luna noiembrie, însă nu și-a prezentat încă oficial scrisorile de acreditare președintelui Indiei.

Luni, el a fost primit oficial în funcția de ambasador la un eveniment organizat la Delhi. Gor a fost întâmpinat cu aplauze înainte de a vorbi cu jurnaliștii. În sală au răsunat piese clasice americane, dintr-un playlist ales personal de ambasador, potrivit consilierilor săi, care a inclus melodii precum Hello, It’s Me de Lionel Richie, YMCA de Village People și Ring of Fire de Johnny Cash.

Vorbind cu presa, Gor a descris India drept țara care „nu are un partener mai esențial” decât Statele Unite și a adăugat că relația bilaterală ar putea deveni „cel mai important parteneriat” al secolului.

Relațiile dintre Trump și Modi, considerate anterior apropiate, s-au răcit în ultimele luni, pe fondul unor neînțelegeri legate de comerț și de poziția Indiei privind medierea conflictului său cu Pakistanul, chiar dacă cei doi lideri continuă să discute periodic la telefon.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că ambele părți au fost „aproape de un acord” în mai multe rânduri, dar negocierile continuă.

Comentariile Delhiului au venit după ce secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a susținut că acordul comercial a stagnat deoarece Modi nu l-a sunat pe Trump.

„Totul era pregătit. Le-am spus [părții indiene] că Modi trebuie să îl sune pe președinte. Au fost inconfortabili cu asta, așa că Modi nu a sunat”, a declarat Lutnick într-un podcast publicat săptămâna trecută.

India a afirmat că această caracterizare a discuțiilor dintre Delhi și Washington „nu este corectă”.

Între timp, Trump a făcut mai multe declarații despre India și Modi în ultimele zile, inclusiv avertizând că va crește tarifele dacă Delhi nu încetează să cumpere petrol rusesc.

Separat, senatorul american Lindsey Graham a declarat săptămâna trecută că Trump a dat undă verde unui proiect dur de sancțiuni împotriva Rusiei, care, dacă va fi adoptat de Congres, ar permite impunerea unor tarife secundare și sancțiuni și mai mari asupra țărilor care fac afaceri cu Moscova.

Jaiswal a precizat că India este „la curent cu proiectul de lege propus” și că „urmărește îndeaproape evoluțiile”.

India a devenit una dintre cele mai mari piețe pentru petrolul rusesc, după ce statele occidentale au evitat achizițiile și au impus sancțiuni Moscovei în urma invaziei ruse în Ucraina din 2022. Delhi și-a apărat decizia, afirmând că trebuie să țină cont de nevoile energetice ale populației sale numeroase.

Totuși, după intrarea în vigoare a tarifelor, rafinăriile din India ar fi început să reducă achizițiile de energie din Rusia.

Deși India a fost printre primele țări cu care Statele Unite au început negocieri pentru un acord comercial, aproape un an mai târziu se numără printre ultimele mari economii care nu au încă un pact comercial cu Washingtonul.

UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...