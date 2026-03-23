Live TV

Video Accident pe pista aeroportului LaGuardia din New York: patru răniți după ce un avion a lovit un vehicul

Data publicării:
Accidentul s-a produs pe pista 4 a aeroportului LaGuardia. Foto: Captură video Digi24

Patru persoane au fost rănite după ce, potrivit autorităților, un avion de pasageri al companiei Air Canada s-a ciocnit cu o mașină de pompieri pe pista aeroportului La Guardia duminică seara, potrivit a două surse familiarizate cu situația, relatează NBC News.

Biroul de relații cu presa al Departamentului de Poliție din New York a confirmat coliziunea dintre un avion și ceea ce părea a fi un vehicul al Autorității Portuare din New York, dar nu a furnizat nicio informație cu privire la eventualele victime.

Pilotul și copilotul sunt grav răniți. Un sergent și un ofițer au suferit fracturi și se află în stare stabilă la spital, potrivit informațiilor preliminare furnizate de surse.

Nu au fost semnalate alte răni grave.

Vehiculul Autorității Portuare era o mașină de pompieri condusă de ofițeri de poliție, potrivit surselor.

Sursele au precizat că la bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului, iar aeronava se afla în faza finală a aterizării și se deplasa cu o viteză de aproximativ 48 km/h (30 de mile pe oră) în momentul producerii coliziunii.

Administrația Federală a Aviației a declarat că avionul era un Bombardier CRJ-900 cu două motoare, operat de Air Canada Express din Montreal.

Accidentul s-a produs pe pista 4 a aeroportului LaGuardia în jurul orei locale 23.45 (luni, ora 5.45, ora României), se precizează în comunicat. FAA a declarat că investighează accidentul.

Un videoclip postat pe rețelele sociale arată un avion de pasageri pe pistă, cu cabina de pilotaj ridicată și partea inferioară a fuselajului din față distrusă. Aeroportul a fost închis, iar zborurile au fost suspendate din cauza unei situații de urgență a aeronavei, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că strânge informații cu privire la situație. Luni dimineață nu a furnizat alte detalii.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
desen cu Donald Trump
„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și...
Submarin iranian
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Statele din Golf vor slăbirea...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță...
Ultimele știri
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu, OUT de la națională! Cine e favorit să fie titular în meciul de joi
Navigația pe brațul Măcin al Dunării va fi închisă: exerciții cu muniție de război timp de două zile
UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia. El este românul care i-a pus pe hartă
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce salariu are George Buricea, selecționerul care nu cunoaște regulamentul și a compromis calificarea...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
Pro FM
Mădălina Ghenea, tur de forță la Hollywood în săptămâna Oscarurilor. Patru apariții spectaculoase în doar...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Cine sunt cei 1.800.000 pensionari care nu iau ajutor la pensie în aprilie? În schimb, plătesc CASS și impozit
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant