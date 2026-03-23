Patru persoane au fost rănite după ce, potrivit autorităților, un avion de pasageri al companiei Air Canada s-a ciocnit cu o mașină de pompieri pe pista aeroportului La Guardia duminică seara, potrivit a două surse familiarizate cu situația, relatează NBC News.

Biroul de relații cu presa al Departamentului de Poliție din New York a confirmat coliziunea dintre un avion și ceea ce părea a fi un vehicul al Autorității Portuare din New York, dar nu a furnizat nicio informație cu privire la eventualele victime.

Pilotul și copilotul sunt grav răniți. Un sergent și un ofițer au suferit fracturi și se află în stare stabilă la spital, potrivit informațiilor preliminare furnizate de surse.

Nu au fost semnalate alte răni grave.

Vehiculul Autorității Portuare era o mașină de pompieri condusă de ofițeri de poliție, potrivit surselor.

Sursele au precizat că la bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului, iar aeronava se afla în faza finală a aterizării și se deplasa cu o viteză de aproximativ 48 km/h (30 de mile pe oră) în momentul producerii coliziunii.

Administrația Federală a Aviației a declarat că avionul era un Bombardier CRJ-900 cu două motoare, operat de Air Canada Express din Montreal.

Accidentul s-a produs pe pista 4 a aeroportului LaGuardia în jurul orei locale 23.45 (luni, ora 5.45, ora României), se precizează în comunicat. FAA a declarat că investighează accidentul.

Un videoclip postat pe rețelele sociale arată un avion de pasageri pe pistă, cu cabina de pilotaj ridicată și partea inferioară a fuselajului din față distrusă. Aeroportul a fost închis, iar zborurile au fost suspendate din cauza unei situații de urgență a aeronavei, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor a declarat că strânge informații cu privire la situație. Luni dimineață nu a furnizat alte detalii.

Editor : A.M.G.