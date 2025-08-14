Alertă în Alaska, unde Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin. Juneau, capitala statului american, este evacuată parțial, de teama unor inundații catastrofale pe care le poate provoca scurgerea bruscă a apei pline de sloiuri dintr-un lac glaciar.

Peste 30 de mii de oameni trăiesc în Juneau, aproape de râul pe care este așteptată viitura a cărei înălțime ar putea trece de trei metri.

Înregistrările în tehnica timelapse arată amploarea procesului de topire - situație pe care experții o pun pe seama încălzirii globale.

În acest moment, între viitură și oraș stă un ghețar aflat la 20 de kilometri distanță, care nu s-a topit încă. Dacă acesta cedează tot din cauza topirii accelerate a gheții, forța viiturii se anunță devastatoare.

Editor : B.E.