Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat pe scurt argumentele în favoarea unui posibil atac asupra Iranului în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului, afirmând că nu va permite celui pe care Departamentul american de Stat l-a numit în trecut „cel mai mare sponsor al terorismului din lume” să obțină arme nucleare. Trump a calificat sprijinul acordat de Teheran grupurilor militante, uciderea protestatarilor antiguvernamentali în ianuarie și programele nucleare și de rachete ale țării drept amenințări la adresa regiunii și a Statelor Unite. De altfel, miercuri, înalți oficiali ai administrației Trump au susținut că Iranul reprezintă o amenințare majoră pentru America, arată Reuters.

Ce a spus Trump despre programele de armament ale Iranului

Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul a dezvoltat rachete care pot amenința Europa și bazele americane din străinătate și că „lucrează la construirea de rachete care vor ajunge în curând în Statele Unite ale Americii”.

El a spus că atacurile aeriene americane pe care le-a ordonat în iunie anul trecut, cunoscute sub numele de Operațiunea Midnight Hammer, au „distrus” programul nuclear al Iranului, dar Teheranul „a început totul de la zero” și „în acest moment își urmărește din nou ambițiile sinistre”.

Președintele SUA nu a furnizat detalii care să-i susțină acuzațiile, anunță Reuters.

Ce au arătat evaluările publice ale SUA și Iranului despre rachete

Agenția de Informații a Apărării din SUA a declarat că Iranul dispune de vehicule de lansare spațială din care ar putea dezvolta o rachetă balistică intercontinentală viabilă din punct de vedere militar până în 2035, dacă ar decide să urmărească această capacitate.

Mass-media de stat iraniană a afirmat că Teheranul dezvoltă o rachetă capabilă să ajungă în Statele Unite.

Expertul în rachete Jeffrey Lewis, de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California, a declarat că estimarea DIA pare „foarte conservatoare”, având în vedere că Iranul dezvoltă din 2013, împreună cu Coreea de Nord, un motor pe care Phenianul l-a utilizat pentru multiple iterații ale rachetelor sale balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA.

Ce se știe despre statutul programului nuclear al Iranului

Toate cele trei fabrici în care se știe că Iranul a produs uraniu îmbogățit, care poate fi utilizat drept combustibil pentru centrale electrice și bombe nucleare, în funcție de puritatea sa, au fost lovite în timpul atacurilor americane asupra Iranului din iunie anul trecut.

În timp ce Trump a afirmat în repetate rânduri, după atacuri, că instalațiile nucleare ale Iranului au fost distruse, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a ONU, Rafael Grossi, a declarat în iunie anul trecut că Iranul ar putea începe din nou să îmbogățească uraniu la o scară mai limitată în doar câteva luni.

AIEA afirmă că a inspectat toate cele 13 instalații nucleare declarate din Iran care nu au fost bombardate, dar nu a putut inspecta niciuna dintre cele trei instalații-cheie care au fost lovite în iunie: Natanz, Fordow sau Isfahan.

Cât de departe este Iranul de a produce o bombă nucleară

Unul dintre motivele invocate de Statele Unite și Israel pentru bombardamentele din iunie a fost că Iranul se apropia prea mult de capacitatea de a produce o armă nucleară.

AIEA și comunitatea de informații a SUA au evaluat separat că Iranul a închis un program de dezvoltare a armelor nucleare în 2003.

Teheranul neagă că ar fi căutat vreodată arme nucleare, dar, în calitate de parte la Tratatul de neproliferare, afirmă că are dreptul să îmbogățească uraniu în scopuri civile.

Puteri occidentale afirmă că nu există nicio justificare civilă credibilă pentru îmbogățirea uraniului de către Iran la nivelurile la care a ajuns, iar AIEA a declarat că este o problemă serioasă. Nicio altă țară nu a făcut acest lucru fără a produce în cele din urmă arme nucleare.

În evaluarea anuală a amenințărilor la nivel mondial pentru 2025, comunitatea de informații a SUA a declarat că continuă să considere că „Iranul nu construiește o armă nucleară și că liderul suprem Ali Khamenei nu a reautorizat programul de arme nucleare pe care l-a suspendat în 2003, deși probabil că a fost supus unor presiuni în acest sens”.

Trump a respins ulterior evaluarea directorului Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, afirmând că ea și comunitatea de informații a SUA se înșeală și că Iranul este „foarte aproape” de a avea o armă nucleară, fără a furniza nicio dovadă în sprijinul afirmației sale, arată Reuters.

Oficialii americani avertizează asupra amenințării iraniene la adresa SUA

Miercuri, înalți oficiali ai administrației Trump au susținut că Iranul reprezintă o amenințare majoră pentru Statele Unite.

În declarațiile făcute reporterilor în timpul unei vizite în Saint Kitts și Nevis, secretarul american de stat Marco Rubio a punctat: „După ce programul lor nuclear a fost distrus, li s-a spus să nu încerce să-l repornească, și iată-i aici. Se vede că încearcă mereu să reconstruiască elemente ale acestuia. În prezent nu îmbogățesc uraniu, dar încearcă să ajungă în punctul în care vor putea face acest lucru în cele din urmă.”

Rubio a spus că Iranul deține, de asemenea, un număr foarte mare de rachete balistice care amenință interesele SUA în regiune și că încearcă să dezvolte arme care pot ajunge pe teritoriul continental al Statelor Unite.

„Pe lângă programul nuclear, ei dețin arme convenționale concepute exclusiv pentru a ataca America și americanii, dacă vor decide să o facă... Ei dețin deja arme care pot ajunge în mare parte din Europa chiar în acest moment”, a declarat Marco Rubio.

Insistența Teheranului de a nu discuta subiectul rachetelor balistice în cadrul negocierilor de la Geneva a fost o „mare problemă”, a spus Rubio, adăugând că nu dorește să caracterizeze negocierile de joi altfel decât „următoarea ocazie de a discuta”.

Iranul deține cel mai mare stoc de rachete balistice din Orientul Mijlociu, potrivit Oficiului Directorului Național de Informații al SUA.

Rachetele iraniene au o rază de acțiune autoimpusă de 2.000 km, despre care oficialii au afirmat în trecut că este suficientă pentru a proteja țara, deoarece acoperă distanța până în Israel.

