Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.

Mark Savaya este fondatorul Leaf and Bud, o întreprindere de cultivare a canabisului în interior, cu sediul la Detroit, cel mai mare oraş din statul Michigan, în Midwest, notează News.ro.

„Înţelegerea profundă a lui Mark a relaţiilor dintre Irak şi Statele Unite şi relaţiile sale în regiune vor contribui la avansarea intereselor poporului american”, a scris duminică miliardarul pe reţeaua sa Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mark a jucat un rol-cheie în campania mea în Michigan, unde el şi alţii au contribuit la obţinerea unui număr-record de voturi în rândul americanilor musulmani”.

Mark Savaya nu este un musulman, ci provine din comunitatea caldeeană (minoritate etnică și religioasă cu rădăcini în Irak)

Canabisul este ilegal în Irak, unde este menţinută pedeapsa cu moartea în cazuri importante de trafic de droguri.

Donald Trump a obţinut o victorie în statul crucial Michigan, în noiembrie, în parte după ce s-a apropiat de importanta comunitate arabo-americană din acest stat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El se sprijină larg pe emisari speciali, care-i raportează în mod direct şi care nu este necesar să fie confirmaţi în Senat, aşa cum se întâmplă în cazul ambasadorilor tradiţionali.

Mark Savaya se declară pe X „hotărât să consolideze parteneriatul între Statele Unite şi Irak sub conducerea şi sfaturile preşedintelui Trump”.

Editor : B.E.