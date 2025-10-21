Live TV

Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak

Data publicării:
mark-savaya-tw
Mark Savaya și Donald Trump

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe antreprenorul Mark Savaya, fondatorul Leaf and Bud - o întreprindere de cultivare a canabisului în interior - în postul de emisar special al Statelor Unite în Irak, atribuindu-i meritul de a fi contribuit la creşterea numărului de voturi în favoarea sa în alegerile prezidenţiale din 2024, relatează AFP.

Mark Savaya este fondatorul Leaf and Bud, o întreprindere de cultivare a canabisului în interior, cu sediul la Detroit, cel mai mare oraş din statul Michigan, în Midwest, notează News.ro.

„Înţelegerea profundă a lui Mark a relaţiilor dintre Irak şi Statele Unite şi relaţiile sale în regiune vor contribui la avansarea intereselor poporului american”, a scris duminică miliardarul pe reţeaua sa Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mark a jucat un rol-cheie în campania mea în Michigan, unde el şi alţii au contribuit la obţinerea unui număr-record de voturi în rândul americanilor musulmani”.

Mark Savaya nu este un musulman, ci provine din comunitatea caldeeană (minoritate etnică și religioasă cu rădăcini în Irak)

Canabisul este ilegal în Irak, unde este menţinută pedeapsa cu moartea în cazuri importante de trafic de droguri.

Donald Trump a obţinut o victorie în statul crucial Michigan, în noiembrie, în parte după ce s-a apropiat de importanta comunitate arabo-americană din acest stat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El se sprijină larg pe emisari speciali, care-i raportează în mod direct şi care nu este necesar să fie confirmaţi în Senat, aşa cum se întâmplă în cazul ambasadorilor tradiţionali.

Mark Savaya se declară pe X „hotărât să consolideze parteneriatul între Statele Unite şi Irak sub conducerea şi sfaturile preşedintelui Trump”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
2
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
3
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
4
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce...
Destinații de Halloween în România. Foto Getty Images
Orașe din România, pe primul loc în clasamentul european al...
Rafinărie rusă atacată de dronă
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în...
Ultimele știri
O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump
Șahistul Daniel Naroditsky a murit. Marele maestru american avea 29 de ani
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”
rubio si lavrov
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
Ali Khamenei donald trump
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi”
Pete Hegseth
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...