Armata SUA anunță că a lansat noi atacuri asupra a trei nave în estul Pacificului: 8 morți

Comandamentul Sud al Statelor Unite a declarat luni că a efectuat atacuri asupra a trei nave în apele internaționale, ucigând opt bărbați. „Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat armata într-o postare pe X, preluată de Reuters.

Statele Unite au lovit peste 20 de nave în Oceanul Pacific și Marea Caraibelor, în apropierea Venezuelei, ca parte a unei campanii militare lansate de președintele Donald Trump împotriva traficului de droguri din regiune.

Cel puțin 90 de persoane suspectate de trafic de droguri au fost ucise în timpul operațiunii.

„Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat Comandamentul Sud al SUA într-o postare pe X, adăugând că „un total de opt narcoteroriști de sex masculin au fost uciși în timpul acestor acțiuni - trei în prima navă, doi în a doua și trei în a treia”.

Atacurile au fost însoțite de o concentrare masivă a forțelor militare americane în Caraibe, care include cel mai mare portavion din lume și o serie de alte nave de război, președintele american Trump insistând că obiectivul este combaterea traficului de droguri, în timp ce președintele venezuelean Nicolas Maduro spune că suspectează că este un pretext pentru schimbarea regimului de la Caracas.

Utilizarea armatei pentru a ataca navele suspectate de trafic de droguri reprezintă o schimbare radicală față de modul în care SUA a abordat această problemă în trecut.

Administrația Trump a încercat să apere legalitatea atacurilor, pe care unii experți juridici le-au calificat drept execuții extrajudiciare ilegale.

„Operațiunile noastre în regiunea Southcom sunt legale atât în conformitate cu legislația americană, cât și cu cea internațională, toate acțiunile fiind în conformitate cu dreptul conflictelor armate”, a declarat reporterilor la începutul acestei luni purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson.

Atacurile sunt considerate precursori ai atacurilor terestre ale SUA asupra Venezuelei, despre care Trump a afirmat că vor începe în curând.

