„El va fi următorul”: Donald Trump amenință că va lua la țintă încă un lider de stat din America Latină, după ce va termina cu Maduro

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump a amenințat că ar putea extinde campania militară pentru combaterea traficului de droguri și asupra Columbiei și Mexicului. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump l-a amenințat pe liderul columbian Gustavo Petro, spunând că este „următorul” pe lista țintelor vizate de campania sa militară de combatere a traficului de droguri în regiune, care, până acum, s-a concentrat doar asupra Venezuelei.

Inițial, Trump le-a transmis reporterilor că nu s-a gândit „prea mult” la Petro, dar apoi a revenit asupra subiectului, spunând: „Columbia produce multe droguri, așa că ar face bine să-și bage mințile în cap sau el va urma la rând. El va fi următorul, în curând. Sper că ascultă, el urmează.”

Comentariile recente ale lui Trump vin după ce președintele american a indicat deja faptul că ar putea extinde operațiunea militară din Marea Caraibilor înspre Mexic și Columbia, potrivit Politico.

Statele Unite au lansat în ultimele luni o serie de atacuri asupra unor bărci din Caraibe și Oceanul Pacific care ar fi fost folosite de traficanți de droguri și au trimis mai multe nave militare în apropiere de coasta Venezuelei în încercarea de a-l forța pe președintele Nicolas Maduro să renunțe la putere.

Donald Trump a tăiat ajutorul financiar destinat Columbiei și l-a numit pe președintele columbian Gustavo Petro un „traficant de droguri ilegale”. Colaj foto: Profimedia Images

Disputa dintre Trump și Petro s-a aprins în această toamnă, după ce administrația de la Washington a scos Columbia de pe lisa țărilor partenere în combaterea traficului de droguri și a revocat viza președintelui columbian.

Trump a tăiat ajutorul financiar destinat Columbiei și l-a numit pe Petro un „traficant de droguri ilegale”.

Deși președintele american a spus clar că ar vrea ca Petro să renunțe la conducerea țării, dorința i se va îndeplini și fără să fie nevoie de o intervenție militară, întrucât Columbia va organiza alegeri prezidențiale în luna mai a anului următor.

Petro nu mai poate candida din nou pentru postul de președinte, întrucât în Columbia președinții nu pot avea decât un singur mandat de patru ani.

Citește și: Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

