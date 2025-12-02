Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina (politico)

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să restituie Rusiei activele înghețate după semnarea acordului privind Ucraina și încheierea războiului, au declarat pentru Politico două surse bine informate. Potrivit acestora, oficialii americani au informat despre acest lucru pe David O'Sullivan, trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni, în timpul vizitei sale la Washington din vara acestui an.

În același timp, în planul de pace inițial, prezentat de SUA la mijlocul lunii noiembrie, exista un punct privind utilizarea a 100 de miliarde de dolari din activele rusești pentru reconstrucția Ucrainei. Conform documentului, Washingtonul urma să primească 50% din profitul rezultat, iar Europei i s-a propus să adauge încă 100 de miliarde de dolari pentru a crește volumul investițiilor în economia ucraineană. Restul activelor Rusiei erau destinate proiectelor americano-ruse. Potrivit interlocutorilor Politico, oficialii europeni au fost indignați de perspectiva ca SUA să preia o parte din active, chiar dacă nominal acestea vor fi destinate reconstrucției economiei ucrainene, iar restul vor fi împărțite cu Rusia. Ulterior, după cum a scris Bloomberg, punctul privind utilizarea activelor rusești a fost eliminat din planul de pace.

Între timp, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus acordarea Ucrainei unui „credit de reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro, garantat cu activele blocate ale Rusiei. Cu toate acestea, Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să acorde garanții pentru un astfel de credit, au informat surse ale Financial Times. Potrivit publicației, oficialii europeni au solicitat băncii să acționeze în calitate de creditor pentru depozitarul belgian Euroclear, unde este păstrată cea mai mare parte a activelor. Însă autoritatea de reglementare a ajuns la concluzia că propunerea este echivalentă cu finanțarea monetară, care este interzisă de tratatele UE.

Belgia se opune, de asemenea, acordării unui credit Kievului din activele rusești. Prim-ministrul țării, Bart De Wever, a cerut UE să acorde garanții financiare de peste 140 de miliarde de euro, care să poată fi plătite în câteva zile, în cazul în care Rusia va intenta un proces. De Wever a subliniat, de asemenea, că durata acestor garanții trebuie să depășească durata sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

După începerea războiului pe scară largă în Ucraina, SUA și UE au înghețat activele Băncii Centrale a Rusiei în valoare totală de aproximativ 260 de miliarde de euro. Cea mai mare parte a acestora (aproximativ 193 de miliarde) se află în Belgia. Discuțiile privind utilizarea acestora pentru a ajuta Ucraina sunt purtate de țările europene de aproape patru ani.

