Campania de la jumătatea mandatului din SUA scoate la iveală ce este mai rău în ambele partide. „Se va vota între rău și mai rău”

Gerrymandering – delimitarea circumscripțiilor electorale exclusiv în scopul obținerii unui avantaj partizan – se numără printre cele mai vechi practici din America. În ultimele decenii, practica a fost în mare parte apanajul republicanilor, informează European Pravda.

Gerrymandering

De precizat de unde vine acest termen. Cuvântul „gerrymandering” provine din combinarea numelui de familie al unui politician american, Elbridge Gerry, cu termenul „salamander” (salamandră). În anul 1812, Elbridge Gerry, pe atunci guvernator al statului Massachusetts, a semnat o lege care modifica granițele districtelor electorale. Scopul era de a avantaja propriul său partid politic (Partidul Democrat-Republican) în detrimentul opoziției (Partidul Federalist).

Un jurnalist sau caricaturist al vremii (atribuit adesea lui Elbert King) a observat că districtul semăna izbitor cu o salamandră. Ulterior, editorul publicației Boston Gazette, Benjamin Russell, a adăugat cap, aripi și gheare districtului pe o hartă și a numit creatura „Gerry-mander”.

Caricatura politică a fost publicată în martie 1812 și a devenit rapid faimoasă, iar termenul a intrat definitiv în vocabularul politic global pentru a descrie manipularea granițelor electorale.

Războiul circumscripțiilor electorale

Războaiele americane privind redistribuirea circumscripțiilor electorale s-au extins dincolo chiar și de cea mai sălbatică imaginație a Partidului Republican. Datorită legislaturilor statale captive și a sistemelor judiciare supuse, ceea ce a început ca o încercare a Partidului Republican de a atenua pierderile din alegerile de la jumătatea mandatului s-a transformat într-o ciocnire existențială asupra sensului reprezentării.

În timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Barack Obama, Partidul Republican a acaparat aproape 1.000 de locuri în legislativele statale, transformând forurile competitive în supermajorități conservatoare care au schimbat caracterul guvernelor statale. Deși și democrații s-au angajat în gerrymandering – presupus în numele „echității” – aceștia au ignorat în mare parte alegerile legislative de stat, convinși că, totuși, Casa Albă și Congresul erau cele mai importante pârghii ale puterii.

Mai fundamental, democrații au subestimat în mod constant măsurile pe care adversarii lor republicani erau dispuși să le ia pentru a obține puterea.

Acest eșec a fost deosebit de evident de când președintele Donald Trump a preluat controlul Partidului Republican în urmă cu un deceniu, moment din care asigurarea, consolidarea și extinderea puterii au devenit singurele obiective de pe agenda partidului.

Democrații contraatacă

Anul trecut, după ce mai multe state conduse de republicani au adoptat sau au încercat să adopte noi hărți electorale menite să sporească avantajul electoral al Partidului Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, democrații au decis să răspundă cu aceeași monedă.

Însă, în această luptă, democrații nu reușesc din nou să vadă nici pădurea, nici copacii.

În primul rând, nu toate incursiunile lor în domeniul gerrymanderingului au dat rezultatele dorite.

Apoi, sistemul judiciar le-a dat democraților o lovitură și mai puternică.

Contestațiile împotriva hărților electorale modificate în mod arbitrar au invocat adesea Legea drepturilor de vot din 1965, care viza protejarea capacității cetățenilor de a-și exercita dreptul de vot. Însă Curtea Supremă a Statelor Unite a petrecut ultimul deceniu subminând această lege, iar luna trecută, majoritatea conservatoare a Curții a pus ultimul cui în sicriul ei, anulând efectiv Secțiunea 2, care interzice discriminarea rasială în practicile sau procedurile de vot.

Campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului se conturează, încă o dată, pentru a scoate la iveală ce este mai rău în ambele partide.

Aproximativ 10% din cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților a Statelor Unite sunt considerate în prezent „competitive” de către Ballotpedia. Această situație este atât bipartizană, cât și intenționată.

În lipsa unui program atractiv bazat pe o viziune coerentă și constructivă pentru SUA, tot ce le-a mai rămas ambelor partide sunt tacticile. Aceasta este lecția sumbră a războaielor privind redistribuirea circumscripțiilor electorale.

Alegătorii americani, ca de obicei, au doar două opțiuni: rău și mai rău. Indiferent ce vor alege în noiembrie, cele mai presante probleme ale Americii vor rămâne nerezolvate, conchide European Pravda.

Editor : Sebastian Eduard