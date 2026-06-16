Live TV

Campania de la jumătatea mandatului din SUA scoate la iveală ce este mai rău în ambele partide. „Se va vota între rău și mai rău”

Data publicării:
Alegeri SUA
Foto: Profimedia
Din articol
Gerrymandering Războiul circumscripțiilor electorale Democrații contraatacă

Gerrymandering – delimitarea circumscripțiilor electorale exclusiv în scopul obținerii unui avantaj partizan – se numără printre cele mai vechi practici din America. În ultimele decenii, practica a fost în mare parte apanajul republicanilor, informează European Pravda.

Gerrymandering

De precizat de unde vine acest termen. Cuvântul „gerrymandering” provine din combinarea numelui de familie al unui politician american, Elbridge Gerry, cu termenul „salamander” (salamandră). În anul 1812, Elbridge Gerry, pe atunci guvernator al statului Massachusetts, a semnat o lege care modifica granițele districtelor electorale. Scopul era de a avantaja propriul său partid politic (Partidul Democrat-Republican) în detrimentul opoziției (Partidul Federalist).

Un jurnalist sau caricaturist al vremii (atribuit adesea lui Elbert King) a observat că districtul semăna izbitor cu o salamandră. Ulterior, editorul publicației Boston Gazette, Benjamin Russell, a adăugat cap, aripi și gheare districtului pe o hartă și a numit creatura „Gerry-mander”.

Caricatura politică a fost publicată în martie 1812 și a devenit rapid faimoasă, iar termenul a intrat definitiv în vocabularul politic global pentru a descrie manipularea granițelor electorale.

Războiul circumscripțiilor electorale

Războaiele americane privind redistribuirea circumscripțiilor electorale s-au extins dincolo chiar și de cea mai sălbatică imaginație a Partidului Republican. Datorită legislaturilor statale captive și a sistemelor judiciare supuse, ceea ce a început ca o încercare a Partidului Republican de a atenua pierderile din alegerile de la jumătatea mandatului s-a transformat într-o ciocnire existențială asupra sensului reprezentării.

În timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Barack Obama, Partidul Republican a acaparat aproape 1.000 de locuri în legislativele statale, transformând forurile competitive în supermajorități conservatoare care au schimbat caracterul guvernelor statale. Deși și democrații s-au angajat în gerrymandering – presupus în numele „echității” – aceștia au ignorat în mare parte alegerile legislative de stat, convinși că, totuși, Casa Albă și Congresul erau cele mai importante pârghii ale puterii.

Mai fundamental, democrații au subestimat în mod constant măsurile pe care adversarii lor republicani erau dispuși să le ia pentru a obține puterea.

Acest eșec a fost deosebit de evident de când președintele Donald Trump a preluat controlul Partidului Republican în urmă cu un deceniu, moment din care asigurarea, consolidarea și extinderea puterii au devenit singurele obiective de pe agenda partidului.

Democrații contraatacă

Anul trecut, după ce mai multe state conduse de republicani au adoptat sau au încercat să adopte noi hărți electorale menite să sporească avantajul electoral al Partidului Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, democrații au decis să răspundă cu aceeași monedă.

Însă, în această luptă, democrații nu reușesc din nou să vadă nici pădurea, nici copacii.

În primul rând, nu toate incursiunile lor în domeniul gerrymanderingului au dat rezultatele dorite.

Apoi, sistemul judiciar le-a dat democraților o lovitură și mai puternică.

Contestațiile împotriva hărților electorale modificate în mod arbitrar au invocat adesea Legea drepturilor de vot din 1965, care viza protejarea capacității cetățenilor de a-și exercita dreptul de vot. Însă Curtea Supremă a Statelor Unite a petrecut ultimul deceniu subminând această lege, iar luna trecută, majoritatea conservatoare a Curții a pus ultimul cui în sicriul ei, anulând efectiv Secțiunea 2, care interzice discriminarea rasială în practicile sau procedurile de vot.

Campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului se conturează, încă o dată, pentru a scoate la iveală ce este mai rău în ambele partide.

Aproximativ 10% din cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților a Statelor Unite sunt considerate în prezent „competitive” de către Ballotpedia. Această situație este atât bipartizană, cât și intenționată.

În lipsa unui program atractiv bazat pe o viziune coerentă și constructivă pentru SUA, tot ce le-a mai rămas ambelor partide sunt tacticile. Aceasta este lecția sumbră a războaielor privind redistribuirea circumscripțiilor electorale.

Alegătorii americani, ca de obicei, au doar două opțiuni: rău și mai rău. Indiferent ce vor alege în noiembrie, cele mai presante probleme ale Americii vor rămâne nerezolvate, conchide European Pravda.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
2
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
3
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Digi Sport
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Zelenski spune că a discutat la telefon cu Trump despre o întâlnire cu Putin
robert de niro
Robert De Niro îl atacă din nou pe Donald Trump: „Nu pot iubi o ţară condusă de un tiran rasist, misogin şi xenofob”
trei pahare de vin roșu
Vinurile franceze, luate în vizor de Trump: președintele SUA amenință cu taxe vamale de 100%. Ce condiție îi pune lui Macron
A sign outside The Inn at Meadowbrook Hotel in Prairie Village, Kansas where the England team will be staying during the FIFA World Cup 2026
CM 2026. Selecţionata Angliei şi-a recuperat ghetele şi mingile furate în Statele Unite
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm că acest proces se va desfășura rapid, ușor și fără probleme”
Recomandările redacţiei
adrian vestea la cotroceni
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum...
Rusia susține că va lua măsuri de securitate dacă Polonia va găzdui arme nucleare
Mitul bombei atomice: de ce armele nucleare nu mai garantează...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au...
EU-DEFENCE/ EU Defence Ministers Meet In Brussels On Ukraine, Middle East And Readiness
UE pregătește mecanisme care să „lovească dur” noile state membre...
Ultimele știri
CM 2026: Iran și Noua Zeelandă au încheiat la egalitate un meci spectaculos la Los Angeles, în grupa G a Cupei Mondiale
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
„Simt o stare de anxietate”. Concediul de vară vine la pachet cu stres. Ce este „burnout-ul de vacanță” și cum îl putem contracara
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au șanse uriașe în carieră și noroc la bani. Luna Nouă din Gemeni aduce schimbări importante.
Cancan
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Ultimul dans la Cupa Mondială! Românii au ales între Messi, Ronaldo, Neymar și Modric
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ce meserie va avea în curând soția lui Florinel Coman. Ioana este gata să-și schimbe complet viitorul
Adevărul
Securitatea viitorului nu se mai decide pe Pământ. Războiul sateliților și cursa înarmării spațiale până în...
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj grosolan la Casa Albă, în fața lui Donald Trump: ”Michelle Obama este bărbat”
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
Adevarul
Cristian Păun, despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”: „Va fi lovitura fatală”
Newsweek
În ce cazuri pensionarii NU iau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Ce se știe până acum despre "Top Gun 3", unul dintre cele mai așteptate filme. Tom Cruise se întoarce în...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani