Deși Marea Britanie și aliații europeni au un interes direct în conflictul din Iran, este esențial ca „puterile medii” să se unească pentru a preveni escaladarea, arată generalul Richard Shirreff, într-o analiză publicată de The Independent. El consideră că „Operațiunea «Epic Fury» a lui Trump” a fost de o aroganță uluitoare și că, având în vedere abordarea agresivă a SUA, acțiunea riscă să fie privită în viitor nu ca o strategie vizionară, ci ca o mișcare periculoasă cu efecte imprevizibile asupra regiunii și a rivalității cu China.

Încă o dată, un președinte american a lansat un război în Orientul Mijlociu fără să aibă idee cum se va termina acesta și fără o strategie clară, chiar dacă are un obiectiv final. L-am auzit pe Trump cerând „capitularea necondiționată”, îndemnând poporul iranian să se ridice și să răstoarne regimul, și ne-a spus în diverse ocazii că războiul are ca scop distrugerea capacității nucleare a Iranului (aceeași capacitate despre care ne-a spus că a fost „distrusă” în iunie anul trecut) și a capacității sale militare, arată generalul.

În ultimele două săptămâni, Statele Unite și aliatul lor, Israelul, s-au angajat într-o campanie sistematică de distrugere în masă a forțelor armate iraniene. Există rapoarte privind dezertările soldaților care manevrează rachetele iraniene; fumul se ridică deasupra dărâmăturilor din orașele iraniene, iar numărul victimelor civile crește, incluzând cel puțin 170 de persoane masacrate la o școală de fete de o rachetă americană Tomahawk lansată sub egida lui Pete Hegseth, așa-numitul „secretar al războiului” al SUA, o figură cu totul inacceptabilă, care s-ar putea să ajungă să-și regrete declarația prin care a calificat regulile de angajare ca fiind „stupide”.

Între timp, departe de a fi zguduit din temelii, regimul iranian se înrădăcinează și este și mai hotărât să reziste „marelui Satana”. Incapabil să facă față puterii Statelor Unite și a Israelului, acesta s-a concentrat asupra călcâiului lui Ahile al Americii, Strâmtoarea Ormuz, prin care, în condiții normale, trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Cum a putut acest lucru să ia SUA prin surprindere?

Înainte de a lansa orice operațiune militară, este fundamental să se simuleze impacturile de ordinul doi și trei, pentru a fi pregătiți pentru neprevăzut, pornind de la principiul că inamicul are întotdeauna un cuvânt de spus. Departe de asta. Se pare că operațiunea „Epic Fury” a fost lansată cu o aroganță atât de uluitoare, încât America pare să fi fost surprinsă când Iranul a lansat un război regional de represalii în Golf și a închis Strâmtoarea Ormuz, cu consecința unei creșteri imediate a prețului petrolului, mai scrie, în analiza sa, generalul Richard Shirreff.

Se presupunea în mod clar că aviația de bombardament va câștiga războiul. Șefii armatei americane au uitat lecțiile istoriei: eșecul Luftwaffe de a zdrobi moralul britanicilor în timpul Blitz-ului, eșecul ulterior al campaniei de bombardament aliate de a zdrobi moralul germanilor în timpul războiului și, în zilele noastre, eșecul lui Putin de a zdrobi moralul ucrainienilor prin bombardamentele sale de teroare.

Iar acum Trump are o problemă. America poate că câștigă bătălia bombardamentelor tactice, dar atâta timp cât Strâmtoarea Ormuz este închisă navigației, prețurile petrolului vor continua să crească vertiginos, provocând un colaps economic global, iar Trump se va afla în fruntea unui dezastru strategic. Poate că suntem pe cale să asistăm la exemplul perfect al maximei lui Sun Tzu: „tactica fără strategie este zgomotul dinaintea înfrângerii”, indică Shirreff.

Confruntat cu această realitate, Trump exercită acum presiuni asupra aliaților săi pentru ca aceștia să intervină în sprijinul SUA, însă amenințarea sa că „viitorul NATO va fi foarte sumbru” dacă aliații NATO nu îi vor da curs cererilor sale cade în urechi surde; nu este de mirare, având în vedere că Trump însuși a lovit NATO sub linia de plutire în ianuarie, prin amenințarea cu o acțiune militară împotriva Danemarcei în legătură cu Groenlanda.

Așa cum stau lucrurile, încrederea în angajamentul SUA față de apărarea colectivă a NATO fusese deja zdruncinată de Hegseth și Vance la Conferința de Securitate de la Munchen de anul trecut și la reuniunea ministerială a apărării de la Bruxelles din februarie.

Deci, ce direcție ar putea lua războiul din Iran de acum înainte?

Trump ar putea avea noroc, ar putea reuși să-și atingă obiectivul de a neutraliza capacitățile nucleare și balistice ale Iranului în patru până la șase săptămâni și să declare victoria. Dar aceasta ar fi doar o iluzie, având în vedere că Iranul a exclus negocierile în timpul conflictului, elementele de linie dură dominând procesul decizional în timp de război, ca să nu mai vorbim de absența totală a oricăror semne de fractură a regimului sau de dezertări în masă, scrie generalul britanic.

La fel de probabilă este și o luptă de uzură de lungă durată, pe măsură ce Iranul menține presiunea asimetrică prin drone, rețele de proxy (ca în Irak) și perturbări economice continue. Statele Unite vor continua să se străduiască să transforme succesul militar în rezultate politice, în timp ce Iranul deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Însă operațiune maritimă și aeriană majoră, desfășurată ocazional, ar putea escorta convoaiele prin strâmtoare, dar dacă SUA dorește să preia controlul asupra acesteia pentru o perioadă mai lungă de timp, este dificil de imaginat cum ar putea face acest lucru fără a securiza linia de coastă, ceea ce ar necesita o operațiune amfibie și terestră de amploare.

În plus, frustrate de refuzul Iranului de a capitula, SUA și Israelul ar putea extinde operațiunile terestre pentru a realiza o schimbare de regim.

Retorica lui Trump privind „capitularea necondiționată” și refuzul lui Hegseth de a exclude operațiunile terestre indică această direcție. Amploarea efortului necesar pentru o marș asupra Teheranului este uluitoare, la fel ca și consecințele potențiale, care ar face ca războiul din Irak sau cel din Vietnam să pară o joacă de copii. O măsură a ororii care s-ar putea dezlănțui poate fi evaluată din speculațiile privind utilizarea de către Israel a unui dispozitiv nuclear, a cărui consecință ar fi un armaghedon care ar schimba lumea în Iran.

Astfel de discuții garantează, de asemenea, că atunci când se va ivi ocazia, așa cum s-ar întâmpla dacă Trump s-ar retrage, regimul iranian va urmări cu un elan reînnoit dobândirea capacității nucleare, la fel ca orice alt regim care se confruntă cu agresiunea SUA.

Ce ar trebui să facă acum Marea Britanie și aliații săi europeni?

Fie că ne place sau nu, Marea Britanie și aliații noștri europeni sunt implicați direct în această luptă. Aliații noștri din Golf sunt atacați. Forțele britanice, franceze și italiene din Irak au fost atacate de drone, la fel ca și zona bazei suverane a Marii Britanii din Cipru. Apărarea aeriană a NATO a doborât rachete care intrau în spațiul aerian turc, iar liniile de comunicații maritime ale NATO sunt amenințate de blocada Strâmtorii Ormuz și de atacurile asupra navelor din Marea Roșie ale grupării pro-iraniene Houthi din Yemen. Interesele britanice, precum și interesele aliaților noștri europeni și ale altor aliați, sunt amenințate.

Cu toate acestea, nu este în interesul britanic sau al aliaților să fie târâți în războiul lui Trump. Acesta este momentul în care ceea ce Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a numit la Davos „puterile de mijloc” trebuie să se unească pentru a-și pune în comun ideile și resursele, în vederea găsirii unei soluții de redeschidere a Strâmtorii Ormuz pentru navigație. Mai presus de toate, însă, acestea trebuie să păstreze distanța față de America și să nu se lase antrenate în ceea ce ar putea deveni cu ușurință un dezastru.

Succesul inițial al operațiunii israeliene l-a încurajat pe Trump să ia decizia de a bombarda instalațiile nucleare ale Iranului cu bombele anti-buncăr lansate din bombardierele B-2. Foto: Profimedia Images

În cele din urmă, trebuie să se înțeleagă odată și bine, iar europenii și Canada trebuie să recunoască că, împreună, trebuie să „europenizeze” și să „canadizeze” alianța NATO. Lumea în care SUA conduceau relația transatlantică, garantând ordinea globală bazată pe reguli, a dispărut pentru totdeauna și nu se va mai întoarce, arată generalul Richard Shirreff.

Așa cum a afirmat Carney la Davos, „este vorba de o ruptură, nu de o tranziție”; cu toate acestea, trecerea la un astfel de nou model de alianță va necesita timp. Mai presus de toate, va fi nevoie de energie, determinare, o conducere onestă și sacrificiu pentru a reduce dependența de SUA prin creșterea exponențială a investițiilor în apărare.

Este Starmer omul potrivit pentru a face acest lucru? El vorbește despre interesul național, dar nu are un plan pentru a-l realiza și pretinde că guvernul său realizează cea mai mare creștere a cheltuielilor de apărare din Marea Britanie de la Războiul Rece încoace, în timp ce cere armatei să găsească economii pentru a plăti pentru tot mai multe servicii de asistență socială. Aceasta nu este o conducere cu onestitatea și integritatea de care Marea Britanie are nevoie și pe care o merită în acest moment critic. Este doar o etalare a virtuților, a concluzionat Shirreff.

