Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri”

Procurorii federali au publicat imagini înregistrate cu camera corporală în cazul unei femei din Chicago care a supravieţuit mai multor împuşcături ale unui agent al Patrulei de Frontieră în timpul unei operaţiuni împotriva imigraţiei toamna trecută, parte a unei serii de dovezi care pun la îndoială discursul administraţiei preşedintelui Donald Trump despre incident, informează Reuters.

La scurt timp după împuşcături, Departamentul de Securitate Internă al SUA a declarat că Marimar Martinez, o cetăţeană americană, i-a lovit pe agenţi cu maşina ei. Dar imaginile sugerează că agenţii ar fi lovit singuri autovehiculul femeii, cu maşina lor, informează Agerpres.

Videouri, e-mailuri şi alte înregistrări au fost publicate de Biroul Procurorului SUA din Chicago marţi seară, după ce un judecător al unei instanţe districtuale a declarat că administraţia a arătat „zero îngrijorare” cu privire la reputaţia femeii.

Martinez, o profesoară la o şcoală Montessori din Chicago, îi urmărea pe agenţi pe 4 octombrie pentru a avertiza locuitorii de prezenţa lor când a avut loc ciocnirea.

În videoul de pe camera corporală făcut public marţi, se putea auzi un agent spunând „fă ceva, curvo”, cu puţin timp înainte ca vehiculele să se ciocnească.

Un agent aflat în vehicul, condus de Charles Exum, a spus că ei sunt înconjuraţi. ”E timpul să fim agresivi”, a afirmat el, adăugând „vom avea contact”.

După coliziune, Exum a coborât din vehicul şi a tras cinci focuri de armă. Martinez a plecat cu maşina şi a fost dusă cu ambulanţa la un spital local. Departamentul de Securitate Internă (DHS) a emis o declaraţie după împuşcături, în care spunea că Martinez a prins în ambuscadă vehiculul Patrulei de Frontieră şi că un agent a tras ca măsură de autoapărare.

Martinez, în vârstă de 31 de ani, a fost pusă sub acuzaţia de obstrucţionare a unui ofiţer federal. Acuzaţiile au fost retrase în noiembrie, dar declaraţia DHS care o eticheta drept „teroristă internă” a rămas online.

Femeia a spus că a solicitat eliberarea după uciderea prin împuşcare a protestatarilor Renee Good şi Alex Pretti de către agenţii federali de imigrare în Minneapolis luna trecută şi pentru a-şi curăţa reputaţia. Avocatul ei, Christopher Parente, a declarat marţi că ea intenţionează, de asemenea, să intenteze un proces civil.

În imaginile de pe camera corporală, agenţii, inclusiv Exum, puteau fi văzuţi în interiorul unui vehicul al Patrulei de Frontieră, în timp ce protestatarii claxonau afară.

În momentele dinaintea ciocnirii, un agent a spus „vom intra în contact şi suntem blocaţi”, chiar înainte ca înregistrarea video să îl arate pe Exum, la volan, virând brusc volanul spre stânga.

„Vă informăm că am fost loviţi, am fost loviţi” a spus agentul care purta camera corporală la o staţie radio. Exum a deschis apoi portiera cu arma scoasă.

În timpul procesului lui Martinez, au fost prezentate dovezi că Exum condusese vehiculul, un Chevy Tahoe, înapoi la baza sa din Maine şi că reparaţiile au fost efectuate de un mecanic de la Vama şi Protecţia Frontierei înainte ca inculpaţii să îl poată examina.

Mesaje text de la Exum au apărut şi în instanţă, inclusiv unul în care se lăuda cu îndemânarea sa într-o conversaţie de grup cu alţi agenţi. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri. Notaţi asta în carnetul vostru, băieţi”, a scris el.

Înregistrările publicate marţi includeau şi un e-mail trimis în după-amiaza atacului armat de către oficialul Patrulei de Frontieră Gregory Bovino, care a fost retrogradat din funcţia de comandant general, supraveghind operaţiunile din Los Angeles, Chicago şi Minneapolis, în urma morţii lui Pretti.

Bovino i-a mulţumit lui Exum pentru „serviciile sale excelente” la Chicago şi i-a sugerat agentului să-şi amâne pensionarea. „Mai ai multe de făcut!”, a scris el.

