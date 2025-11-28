Live TV

Ce motiv a găsit Donald Trump să anuleze 92% din ordinele executive semnate de Joe Biden. Anunțul făcut de președintele SUA

joe biden si donald trump la casa alba
Joe Biden și Donald Trump la Casa Albă. Foto: GettyImages
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite Reuters.

Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat şi nu mai are efect, a spus preşedintele Trump.

Biden nu a fost implicat în procesul autopen şi, dacă spune că a fost, atunci va fi inculpat pentru sperjur, a adăugat Trump.

Tradiția grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței, prilej pentru Trump de a-și ataca rivalii politici

Anul acesta, președintele american Donald Trump a transformat tradiția grațierii curcanilor înainte de Ziua Recunoștinței într-un prilej de a-și ataca adversarii politici democrați, relatează AFP, conform News.ro. Printre ei, și fostul șef de la Casa Albă, Joe Biden.

„Curcanii graţiaţi astăzi se numesc Gobble (n.red - a înghiți) şi Waddle (n.red - a merge clătinat)”, a reamintit Donald Trump la începutul discursului său. Doar Gobble, un curcan impunător şi impasibil, a participat la ceremonie.

„Voiam să îi botez Chuck şi Nancy, dar mi-am dat seama că nu i-aş putea graţia niciodată”, a spus el.

Donald Trump nu l-a uitat nici pe fostul președinte Joe Biden, pe care l-a numit „Joe Somnorosul”.

„Anul trecut, a folosit o maşină de semnat pentru a graţia curcanii”, a afirmat el, asigurând că acest gen de graţiere este, prin urmare, „invalid”.

El a făcut aluzie la unele decrete, inclusiv de graţiere, pe care Joe Biden le-ar fi semnat nu personal, ci cu ajutorul unei astfel de maşini, o procedură contestată de Trump.

Răzbunarea din februarie: „Joe, ești concediat”

Administraţia Trump i-a revocat lui Biden, în februarie, autorizaţiile de securitate. Astfel, fostul președinte nu mai primea nici briefingurile zilnice de informaţii. „JOE, EŞTI CONCEDIAT”, a scris Trump pe Truth Social, folosind fraza din reality show-ul „The Apprentice” care l-a făcut celebru.

Republicanul a spus că face ceea ce şi Biden i-a făcut lui când a devenit preşedinte. Biden „a stabilit acest precedent în 2021, când a instruit Comunitatea de Informaţii (CI) să împiedice cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite (EU!) să acceseze detalii privind securitatea naţională, o curtoazie oferită foştilor preşedinţi”, a explicat Trump.

