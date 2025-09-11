Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah

Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.

La fel ca Donald Trump înaintea sa, influencerul Charlie Kirk a fost miercuri ţinta unui foc de armă în timp ce găzduia un eveniment la Universitatea Valley din Utah.

Videoclipurile incidentului, care au devenit virale, îl arată pe tânăr fiind lovit în gât, înainte de a pierde o cantitate mare de sânge. Publicul, care venise în număr mare la eveniment, a fugit panicat de la faţa locului. Un suspect ar fi fost arestat, dar apoi a fost eliberat, a anunţat universitatea.

Dus la spital în stare critică, Kirk a fost declarat mort, iar anunţul decesului său a venit chiar de la Donald Trump.

Fiu al unui arhitect şi al unei consiliere pe probleme de sănătate mintală, la vârsta de 18 ani, Charlie Kirk a fost cofondator al Turning Point USA, o organizaţie dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare şi în rândul tinerilor alegători.

În 2019, a înfiinţat Turning Point Action, un grup non-profit care susţine candidaţii conservatori la funcţii publice.

TPA a organizat frecvent mitinguri de amploare cu oratori conservatori, inclusiv preşedintele Donald Trump.

Kirk este considerat o figură reprezentativă a mişcării Make America Great Again a lui Trump. Kirk a susţinut afirmaţiile false ale lui Trump că a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale.

Trump i-a acordat frecvent credit lui Kirk pentru că a atras mai mulţi tineri şi alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.

Podcastul lui Kirk are peste 500.000 de ascultători lunar, iar contul său X are 5,3 milioane de urmăritori.

În vârstă de 31 de ani, Kirk era căsătorit şi avea doi copii.

