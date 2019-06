Cine este cadetul care i-a dăruit lui Trump o insignă cu tricolorul românesc

Un român i-a făcut cadou lui Donald Trump o insignă cu steagul ţării noastre. Originar din Piteşti, Petruţ Ghiţă tocmai a absolvit Academia Forţelor Aeriene americane, cea mai importantă instituţie de profil din lume. Tânărul de 23 de ani este singurul european care a absolvit în acest an academia. De altfel, din cei aproape 1.000 de cadeţi, doar zece au fost din afara Statelor Unite. Românul a povestit experienţa la DigiFM:

„A fost un moment total neaşteptat pentru mine...Trebuia să vină Mike Pence (vicepreședintele SUA - n.r.) ...Trebuie să fac ceva mişto cu el. I-am strâns mâna, i-am mulţumit, plin de emoţii... M-a felicitat pentru reușită și mi-a urat succes în carieră... Aveam insigna la mine, l-am întrebat Pot să vă dau o insignă cu România? Că eu sunt din România și mi-ar plăcea să v-o dau cadou, mi-a spus că da, dar repede, că deja făceam coadă”, a povestit Petruț Ghiță.

Despre școala făcută în America, spune că pentru un european este o experiență mai ușoară decât pentru mulți americani. „Americanii ne consideră pe noi, internaționalii, mai speciali, reuşim să performăm cel puţin la fel de bine ca ei. A fost o experienţă mai uşoară decât pentru mulţi americani, pentru că în liceu am făcut o mare parte din materiile pe care ei le fac la facultate. În primii doi ani se fac cursuri generale, obligatorii, ca să-și creeze o cultură generală, gen fizică, chimie, istorie, matematică... Eu făcând matermatică în liceu și fiind destul de bun la matematică și fizică, nu am avut nici o problemă cu chestiile astea tehnice și mi-a fost foarte uşor, comparativ cu americanii, care se mai chinuiau”, a explicat Petruț Ghiță.

El spune că și-a dorit de mic să devină pilot, iar acum are ocazia să-și împlinească visul: „Eu am vrut de mic să devin pilot, după BAC, în 2014, am aplicat la Academia Forţelor Aeriene. Mi s-a oferit ocazia de a merge în America. Acolo se studiază mai multe programe de licență, iar partea militară este separată. (Ce o să faci mai departe?) O să fiu pilot în Forţele Aeriene Române”.