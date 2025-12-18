Live TV

Cresc tensiunile în Pacific. SUA au lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri: 4 morți

barca cu traficanti droguri din venezuela
SUA au distrus ambarcațiuni în care susțin că se aflau traficanți de droguri. Sursă foto: X

Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care au considerat că este legată de traficul de droguri în estul Pacificului, ucigând patru narco-terorişti, a anunţat armata americană, conform The Guardian.

Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a anunţat pe platforma de socializare X că ambarcaţiunea tranzita de-a lungul unei rute cunoscute pentru narcotrafic în estul Pacificului şi era implicată în operaţiuni de trafic de droguri. Informaţiile nu au putut fi verificate independent, scrie dpa.

Din septembrie, forţele americane au vizat în mod repetat nave din Caraibe şi din estul Pacificului despre care afirmă, pe baza evaluărilor serviciilor de informaţii, că transportă droguri. Armata nu a prezentat public dovezi care să susţină aceste afirmaţii, conform dpa.

Experţi şi Organizaţia Naţiunilor Unite au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor operaţiuni, adaugă AFP.

Potrivit estimărilor presei americane, peste 90 de persoane au fost ucise până în prezent în aceste operaţiuni. Administraţia SUA i-a descris pe cei ucişi drept traficanţi de droguri şi terorişti, însă loviturile au atras critici dure.

Guvernul lui Donald Trump îl acuză, între altele, pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, inamicul său declarat, că s-ar afla în fruntea unei reţele de trafic de droguri, acuzaţie pe care acesta o neagă.

Miercuri, Statele Unite au anunţat trimiterea de trupe în Ecuador, principalul port de plecare a cocainei produse în regiune, pentru o operaţiune temporară împotriva narcotraficului.

Citește și Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump

